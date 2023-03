Combien de personnes exercent votre métier en Belgique?

Prof, vendeur, manager… Votre métier fait-il partie des 100 professions les plus exercées en Belgique? Réponse via notre tableau interactif.

En Belgique, le travail de bureau est le métier le plus courant, que ce soit chez les hommes ou les femmes. 324.514 personnes l’exerçaient en 2022. C’est ce qui ressort des nouveaux chiffres sur les métiers les plus exercés en Belgique, publiés par Statbel, l’office belge de statistique. Étonnant? Pas tellement. Il y a dix ans, on retrouvait déjà les employés de bureau comme première fonction exercée en Belgique.

Dans le top 100 de 2022, arrivent ensuite les vendeurs en magasin, les aides de ménage à domicile, les professeurs de secondaire et les agents d’entretien.

Découvrez ce qu’il en est pour votre métier. En glissant vers la droite, vous pourrez voir le pourcentage d’hommes et de femmes qui l’exercent. Vous trouverez aussi la répartition entre la Wallonie, Bruxelles et la Flandre: