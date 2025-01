Air One Belgium va se séparer de 130 membres du personnel de cabine

Air One Belgium, anciennement Air Belgium, ne reprendra pas le personnel de cabine. En tout, ce sont 130 personnes sui perdront leur emploi en vers mars ou avril.

Air Belgium ne reprendra pas le personnel de cabine au sein de la nouvelle structure Air One Belgium, axée uniquement sur l’activité cargo, a indiqué, vendredi, la compagnie aérienne, confirmant une information de L-Post. Près de 130 personnes, au chômage économique depuis le mois d’octobre, perdront leur emploi lorsque la licence de vol du transporteur sera transférée à la nouvelle entité, probablement vers la fin mars-début avril.

En décembre, le tribunal de l’entreprise de Nivelles avait donné son feu vert aux conditions de reprise du transporteur – pour les seules activités cargo (et non les passagers) – par un consortium de deux sociétés: une néerlandaise, PESO Aviation Management, et une autre britannique, Air One Holding International. Cette dernière affirme gérer la cinquième plus grande flotte cargo d’avions gros porteurs au monde.

La nouvelle structure, appelée Air One Belgium et dont le siège social restera à Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon), ne conservera que 197 des 401 collaborateurs actuels (pilotes compris) de la compagnie, avait-il été alors annoncé. Les 200 autres collaborateurs (du personnel de cabine, dont une soixantaine sous statut d’indépendant ou intérimaire) qui n’ont pas été repris sont actuellement, et depuis la fin octobre, au chômage économique. Ils le resteront jusqu’au moment du transfert de la licence de vols à la nouvelle entité et seront ensuite licenciés, leur a annoncé la compagnie vendredi.

Jusqu’ici, Air Belgium avait espéré pouvoir conserver certains d’entre eux, par exemple via la relance de vols passagers en ACMI, c’est-à-dire l’affrètement d’avions pour d’autres compagnies, qu’elles soient de fret ou passagers. Ce ne sera finalement pas le cas.

« Cette décision pèse lourdement sur nous. Cela signifie que non seulement nous devons abandonner tous les efforts visant à revenir sur le marché via Air Belgium, mais aussi que l’arrêt de telles opérations via Air One Belgium est désormais acté », commente le CEO Niky Terzakis dans une communication interne qu’a pu consulter L-Post.

Air Belgium avait annoncé en septembre 2023 la fin de ses vols passagers opérés en propre (vers l’Afrique du Sud et l’Île Maurice), « chroniquement non rentables ». Cela avait laissé sur le carreau environ 11.000 passagers, qui espéraient être remboursés de l’achat de leur billet.