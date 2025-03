100.000 personnes risquent de perdre leurs allocations de chômage

Avec la réforme du chômage prévue par le gouvernement De Wever, 100.000 personnes au chômage depuis au moins deux ans risquent de perdre leurs allocations.

Alors que le ministre de l’Emploi, David Clarinval (MR), espère voir la loi de la réforme du chômage votée avant l’été, l’ONEM a comptabilisé cent mille personnes de moins de 55 ans qui sont au chômage depuis deux ans au moins. Près d’une sur deux se trouve en Wallonie, écrivent, jeudi, Sudinfo et De Standaard.

« On a demandé à l’ONEM le nombre de personnes qui sont depuis deux ans au chômage: il y en a environ 100.000 (26.656 en Flandre, 46.199 en Wallonie et 26.866 à Bruxelles) et près d’une sur deux est au chômage depuis cinq ans. C’est ce qui a mené ce gouvernement à décider d’une réforme forte… », a détaillé M. Clarinval.

La réforme du chômage limitera les allocations à deux ans maximum, mais le timing n’est pas encore connu. « J’espère faire voter le texte avant l’été, mais la période de transition doit encore faire l’objet de discussions », rappelle le ministre de l’Emploi.