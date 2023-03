Delhaize : le ministre flamand de l’Emploi demande un plan social pour apaiser les tensions

Jo Brouns (CD&V), le ministre flamand de l’Emploi, a appelé mercredi la direction du groupe Delhaize à élaborer un plan social avec les syndicats pour ancrer plus solidement les salaires et les conditions de travail des magasins à franchiser.

Le groupe de distribution, qui fait partie de l’entreprise Koninklijke Ahold Delhaize N.V. a annoncé sa volonté de franchiser ses 128 magasins encore en gestion propre. Ce qui a suscité l’inquiétude du personnel, qui craint de perdre les conditions de travail et rémunération fixées par la convention collective de travail 32 bis.

Des dizaines de magasins étaient toujours en grève mardi. Les négociations entre la direction et les syndicats sont au point mort. Le ministre fédéral de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS), dispose de la possibilité de désigner un conciliateur social. Il ne devrait plus attendre, a déclaré mercredi le ministre flamand de l’Emploi à la VRT-radio, lors de l’émission De Ochtend. « Nous recevons le signal que les consultations sont dans l’impasse et qu’il y a beaucoup de tension. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour servir de médiateur dans les coulisses », a affirmé M. Brouns, qui doit rencontrer les syndicats mercredi soir. Il a également appelé à l’élaboration d’un plan social. Ce plan devrait offrir au personnel davantage de garanties que les salaires et les conditions de travail seront respectés lors du passage des magasins sous franchise.