Seules 71 personnes réfugiées ont pu être réinstallées en Belgique en 2022, rapporte mardi De Standaard. Ce nombre représente à peine 6% de l’objectif fixé au début de l’année dernière.

Le réseau d’accueil est confronté depuis l’année passée à un manque de places, ce qui a provoqué le report des transferts des réfugiés sélectionnés pour la réinstallation. À titre de comparaison, 1.309 réfugiés avaient été réinstallés en Belgique en 2017.

La réinstallation est un programme dirigé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui consiste à sélectionner et à transférer des migrants d’un pays où ils ont cherché une protection vers un autre pays tiers qui accepte de les accueillir en tant que réfugiés.

En 2022, on comptait près de 1,4 million de personnes à travers le monde ayant besoin du programme de réinstallation. Seuls 4% ont pu en bénéficier. Selon l’ONG 11.11.11, quelque 300 personnes attendent depuis plus d’un an d’être réinstallées dans notre pays. Le bureau de la secrétaire d’État à l’Asile, Nicole de Moor, évoque 361 personnes.