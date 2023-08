Sept personnes blessées après avoir été éjectées d’un manège à La Hestre

Sept personnes ont été blessées dimanche en milieu d’après-midi après l’ouverture d’une porte d’une attraction foraine en mouvement dans le cadre de la kermesse de La Hestre (Manage).

Apparemment, « la barrière de sécurité du métier s’est ouverte, le manège s’est mis en sécurité mais plusieurs personnes ont été propulsées au sol », a indiqué Bruno Pozzoni, bourgmestre de Manage. « Les victimes sont tombées d’une hauteur de deux à trois mètres. On dénombre sept personnes blessées dont deux plus gravement. Toutes ces personnes ont été prises en charge par les ambulances sur place. Le pronostic vital des personnes blessées n’était pas engagé au moment des premiers soins, les victimes étaient toutes conscientes. »

Les causes de l’accident ne sont pas encore déterminées. « Les services de police dépêchés sur place devaient entendre le forain concerné pour en savoir plus sur les causes.