Séisme: l’hôpital de campagne de B-Fast a soigné plus de 1.000 patients en Turquie

L’hôpital de campagne déployé par la Belgique à Kirikhan, dans la province de Hatay (sud de la Turquie), une région durement touchée par les séismes du 6 février dernier, a dispensé des soins à plus d’un millier de patients, ont indiqué vendredi les Affaires étrangères.

Cet hôpital, dépêché en Turquie dans le cadre du dispositif interdépartemental B-Fast (« Belgian First Aid & Support Team ») est opérationnel depuis la semaine dernière. Il compte quelque 80 personnes, avec la capacité de traiter plus de 100 patients par jour et d’accueillir au moins vingt patients pour passer la nuit en observation.

En une semaine, plus d’un millier de personnes ont été traitées, a indiqué un porte-parole du service public fédéral (SPF) Affaires étrangères à l’agence Belga. La mission de B-Fast sera évaluée toutes les deux semaines « en fonction des besoins sur place », a-t-il ajouté. Une relève de tout le personnel médical et de quelques coordinateurs est prévue durant ce week-end.

L’hôpital de campagne belge est situé à côté de l’hôpital de Kirikhan, qui n’est que partiellement opérationnel à la suite des séismes et qui peut donc lui transférer des patients. Il est autonome et dispose d’une unité de purification de l’eau. Il compte plusieurs départements: triage, urgence, chirurgie générale, obstétrique, pédiatrie et radiologie. Il dispose aussi de la capacité d’hospitaliser vingt patients, d’une salle d’opération, d’un laboratoire et d’une salle de stérilisation.