Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) a défendu son projet de loi relatif à la responsabilisation des travailleurs dans le cadre des « trajets retour au travail » des malades de longue durée. « On supprime les sanctions drastiques actuelles », a-t-il observé, face aux critiques du PTB.

« On assouplit, on affaiblit les sanctions. Actuellement, lorsque l’on ne répond pas, la suspension (de l’indemnité) est complète ! 100% ! Pas 2,5% mais 100% ! Allez-vous soutenir cela ou non? »

La question de la remise au travail des malades de longue durée, qui s’inscrit dans le cadre de l’ambition affichée de la Vivaldi d’atteindre un taux d’emploi de 80% à l’horizon 2030, fait débat. Aujourd’hui, 500.000 travailleurs sont en congé maladie de plus d’un an, soit plus que le nombre de chômeurs.

Le Conseil des ministres avait approuvé mi-mai l’avant-projet de loi, confirmant les annonces faites en octobre 2021. Un mécanisme sera mis sur pied pour accompagner le malade de longue durée en mesure de travailler à nouveau, même partiellement, vers un emploi en trouvant des formules adaptées.

Le processus devrait s’enclencher par un questionnaire destiné à évaluer comment se sent l’intéressé et s’il est prêt à reprendre le travail. À partir du 1er janvier 2023, en cas de refus répété et non justifié de le remplir ou de répondre aux invitations qui suivent, le travailleur risque de perdre 2,5% de son indemnité d’incapacité de travail. Seule la réponse au questionnaire est obligatoire. « La participation à ces trajets (de retour au travail) est totalement volontaire ! », a souligné Frank Vandenbroucke. Ils s’adressent aux personnes « qui ont effectivement le plus de chances de revenir au travail, qui voient elles-mêmes qu’elles ont des possibilités. Toute personne contre cela est contre une politique qui aide les gens qui voient des opportunités. » Le ministre a qualifié le dispositif projeté de « très prudent ». « Il faut arrêter de faire un tollé et voir cela de façon honnête », a-t-il conclu, alors que le PTB a d’ores et déjà annoncé vouloir tout faire pour bloquer le texte.