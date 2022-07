« Non-accord symbolique », « déception »: les réactions mitigées suite à l’accord sur la réforme des pensions

Le gourvernement fédéral s’est accordé sur la réforme des pensions. Dans la majorité comme dans l’opposition, les réactions sont mitigées.

Dans l’opposition au fédéral, la N-VA ne se montre pas impressionnée par l’accord sur les pensions conclu dans la nuit. « Le gouvernement De Croo a décidé de ne pas mener de réforme des pensions mais a conclu un non-accord symbolique », a ainsi réagi mardi matin le chef de groupe à la Chambre, Peter De Roover.

« Ce dont nos générations futures ont besoin, c’est d’un plan solide pour l’avenir. Ce qu’elles obtiennent, c’est un gouvernement qui se chamaille et qui, après des semaines de réunions marathon, prononce le mot ‘accord' », a-t-il ajouté. « La facture du vieillissement pèsera lourdement sur notre politique future, mais le gouvernement Vivaldi semble incapable de s’attaquer à ce problème fondamental », a encore regretté Peter De Roover.

Après des semaines de négociations, le kern a bouclé un accord sur la réforme des pensions dans la nuit de lundi à mardi. Il prévoit notamment l’instauration d’un nouveau bonus pension et limite l’accès à la pension minimale aux personnes ayant effectivement travaillé 20 ans. La pension à temps partiel et la pension anticipée ont en revanche disparu de la table des négociations, tout comme les retraites du personnel de la Défense et du personnel roulant de la SNCB.

« Premier pas raisonnable » pour Groen; des questions sur le message pour Les Engagés

L’accord conclu dans la nuit au fédéral sur la réforme des pensions continue, mardi matin, à faire réagir. S’il constitue « un premier pas raisonnable » pour Groen, Les Engagés, dans l’opposition, s’interrogent eux sur le message envoyé par le gouvernement.

« Accord #pensions? Quelques mesures oui. Mais quel est le message du #begov aux pensionnés qui ont travaillé dur avec une pension bien plus basse que dans les autres pays? À ceux qui cumulent différents statuts? À ceux qui ont un métier pénible? Aux jeunes à qui on remballe la patate chaude? », demande ainsi Catherine Fonck, la chef de groupe des Engagés à La Chambre, sur Twitter.

« Cet accord n’est pas le point final de la réforme des pensions mais un premier pas raisonnable », a pour sa part réagi, dans un communiqué, le co-président de Groen, Jeremie Vaneeckhout.

« Sous le gouvernement précédent, il n’était pas question d’une réforme avec une empreinte sociale. Aujourd’hui, nous avançons. Cet accord prend en compte les personnes qui avaient un travail à temps partiel et accorde ainsi à de nombreuses femmes une pension minimum avec laquelle elles peuvent vivre », a estimé le responsable des écologistes flamands.

Pour Groen, des périodes telles que le congé de maternité, le congé d’allaitement et le congé palliatif devaient entrer en ligne de compte pour l’acquisition des droits à pension. « Grâce à (la vice-première ministre, ndlr) Petra De Sutter, l’accord conclu ne mène pas à une pension de misère pour les femmes et je m’en réjouis », a enfin ajouté Jeremie Vaneeckhout.

« Ce n’est pas une grande réforme », réagit, déçu, le président des socialistes flamands

L’accord sur la réforme des pensions auquel a abouti lundi soir le gouvernement fédéral ne constitue pas une réforme majeure, a réagi Conner Rousseau, le président de Vooruit. « Ma génération s’inquiète pour sa future pension. Pour y parvenir, nous devons vraiment oser réformer. Tant sur le plan fiscal que sur celui des pensions. Et ce n’est pas le cas. Je suis déçu. »

Le kern, le comité ministériel restreint du gouvernement fédéral, a trouvé un accord lundi soir sur la réforme des pensions, au bout de plusieurs semaines de négociations, au cours desquelles le PS a été particulièrement montré du doigt.

Pour le président des socialistes flamands, le travail devrait être plus rémunérateur. « Également dans nos pensions. C’est pourquoi, au sein du Vooruit, nous nous sommes battus avec acharnement pour augmenter les pensions. La pension minimale sera de plus de 1.500 euros nets. Celui qui travaille plus longtemps touchera une pension plus importante », souligne M. Rousseau.

Le gouvernement a réintroduit le bonus pension. « Après que le précédent gouvernement de droite l’eût supprimé. Et il y aura des améliorations pour les femmes qui combinent famille et travail », se félicite-t-il.

Pourtant, selon Conner Rousseau, les travailleurs méritent mieux. « Avec Vooruit, nous continuerons à nous battre pour une réforme majeure. Une réforme qui ne regardera plus à l’âge de la pension, mais aux années au compteur. Vooruit souhaite que les personnes qui commencent à travailler à 18 ans puissent prendre leur retraite à 60 ans. Mais il faut aussi que les gens aient effectivement travaillé s’ils veulent prendre une pension anticipée. »