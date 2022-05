Raoul Hedebouw: « En 2024, c’est le PTB qui se battra contre la N-VA et le Vlaams Belang en Flandre »

En 2019, pour la première fois, le PTB a également atteint le seuil électoral en Flandre, moins de trois ans plus tard, les sondages indiquent que le parti communiste a à peu près la même taille que l’Open VLD, le CD&V et Groen. Pour le président du parti, Raoul Hedebouw, ce n’est qu’un début : « En 2024, c’est le PTB qui se battra contre la N-VA et le Vlaams Belang en Flandre ».

Prendre un rendez-vous pour une interview avec Raoul Hedebouw est un exercice de gestion d’agenda – un chef de parti national, avec des sections de parti de la Flandre occidentale au Luxembourg, n’a pas une heure qui ne soit pas « planifiée ». Nous nous retrouvons finalement à dix heures au Grand Café de la gare de Liège-Guillemins. (« Un bâtiment magnifique, mais beaucoup trop cher », dit Hedebouw. « Et glacial en hiver. L’architecte n’a manifestement pas tenu compte du fait qu’ en hiver, il peut faire trente degrés de moins à Liège qu’en Espagne »). Le président du PTB a une matinée chargée derrière lui. Avec les syndicats, il a manifesté sur la place Saint-Paul au centre de Liège pour le maintien du pouvoir d’achat, une des nombreuses revendications que le PTB partage avec les syndicats de l’ABVV/FGTB.

En route vers Bruxelles-Midi, Hedebouw répond aux questions de notre confrère de Knack. Les sujets de discussion ne manquent pas : la veille de l’interview, le ministre flamand du Bien-être Wouter Beke a démissionné, un départ lié à l’implosion imminente de son parti, le CD&V.

Même au sein du CD&V, le renvoi de Beke était considéré comme la meilleure solution. Seulement, il était frappant de voir à quel point le chef de groupe PTB, Jos D’Haese, a continué à fustiger le ministre déchu. Le PTB fait-il toujours passer la politique avant l’humain?

Nos interventions au Parlement sont moins dures que la vie de la plupart des gens. Lors de la manifestation des travailleurs des crèches flamandes, j’ai entendu des histoires déchirantes : « Nous n’en pouvons vraiment plus, et le ministre ne nous écoute pas ». Je me préoccupe donc beaucoup moins de Wouter Beke, qui gagnera bientôt 6 000 euros en tant que député, que de tous ces employés de la petite enfance qui doivent s’en sortir avec 1 500 euros – ou beaucoup moins pour ceux qui travaillent à temps partiel.

C’était le destin de Wouter Beke, d’ailleurs. Il n’a pas bougé et a regardé les multinationales étrangères vendre le secteur des maisons de repos. Ces entreprises ne se soucient pas de nos personnes âgées, sauf pour l’argent qu’elles permettent de ramasser. Elles appellent ça la silver economy. Le PTB a rendu public le fait que, chaque année, 6 millions d’euros sortent de ces centres de soins résidentiels, passant des personnes âgées flamandes aux actionnaires français. Ce n’est qu’un exemple de la raison pour laquelle il y a tant de colère dans la société. Et le PTB en est le porte-parole.

Généralement, ce sont les populistes qui se présentent comme le porte-parole de tous les mécontents.

Aujourd’hui, le PTB tente de transformer cette colère en énergie positive. Ce que nous avons appris ces dernières années, c’est que la pression sociale permet d’obtenir des victoires concrètes – si nous devons attendre de vaincre le capitalisme mondial, nous demandons beaucoup de patience à nos militants. Par exemple, nous avons pu fournir des millions supplémentaires pour le personnel de santé par le biais d’un amendement. Comme tant de gens étaient en colère et désespérés par le gaz et l’électricité toujours plus chers, nous avons été le premier parti à bloquer les prix de l’énergie. Maintenant, même mon collègue de l’Open VLD Egbert Lachaert annonce que le taux de TVA réduit sur le gaz et l’électricité sera maintenu jusqu’après l’hiver. Le Premier ministre Alexander De Croo déclare : « Le marché est irrationnel ». Si même lui doit l’admettre. (rires) Nous disons : le marché est le marché. Le marché veut faire le plus de profit possible, même au détriment des gens. Nous combattons cette logique capitaliste.

Avec ce discours anticapitaliste, le PTB obtient presque une voix sur cinq en Belgique francophone. La Flandre vote beaucoup plus à droite.

Lorsque je suis devenu président national du PTB, je me suis demandé : le style Raoul va-t-il s’imposer en Flandre ? Il s’est répandu à Liège, mais c’est la « ville ardente ». Mais qu’en est-il en Flandre ? Eh bien, j’ai eu l’agréable surprise de constater qu’il n’y a aucune différence entre la Flandre et la Wallonie.

Je ne crois vraiment pas à cette théorie des « deux démocraties » du président de la N-VA, Bart De Wever. La politique n’a rien à voir avec le caractère national, mais tout à voir avec l’équilibre des forces. Durant de nombreuses décennies, tout le nord de la France a été l’un des bastions les plus à gauche du pays. Aujourd’hui, une majorité y vote pour l’extrême droite. Alors pourquoi la Flandre ne devrait-elle pas voter à gauche ? Je n’accepte pas qu’il s’agisse d’une loi statique et presque immuable. Je n’accepte pas le déterminisme politique.

Il y a quelques mois, vous expliquiez votre stratégie dans le magazine marxiste anglophone Jacobin: le PTB doit de toute urgence se tourner vers la Flandre, car mathématiquement la plupart des travailleurs vivent en Flandre. En outre, la droite (extrême) y est beaucoup trop forte et menace de diviser le pays.

C’est le cas, non? Il y a peu de villes dans ce pays qui comptent plus de travailleurs qu’Anvers. En tant que président national du PTB, mon attention se porte essentiellement sur la Flandre. En Flandre, l’enjeu politique des élections de 2024 est de loin le plus important. Et lors des élections de 2024, c’est le PTB qui se battra contre la N-VA et le VB. Il fut un temps où presque tout le port d’Anvers votait socialiste. À partir des années 1980, malheureusement, c’est devenu beaucoup trop souvent un vote pour le Vlaams Belang. Pourquoi cela ne changerait-il pas à nouveau ? La classe ouvrière n’est pas un monolithe.

Pendant des années, c’était un discours nationaliste qui prévalait à Anvers, et les étrangers étaient accusés de tout. L’extrême droite pousse le peuple à taper en bas: sur les Wallons, les immigrés, les chômeurs. Au PTB, nous luttons contre le sommet : nous invitons les travailleurs à se battre contre les riches et le patronat. Le PTB est le seul parti à apporter une alternative anticapitaliste.

C’est un discours très idéologique. Et si les électeurs du PTB doivent attendre que vous remportiez la victoire finale sur le capitalisme mondial, ils devront effectivement être très patients.

Au Parlement, on se moque souvent de moi lorsque j’utilise le terme « lutte des classes ». Mais quand je lis dans les journaux ce que veut la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), je vois que la lutte des classes est encore bien vivante. Je n’ai pas inventé la lutte des classes, pas plus que Marx. J’ai pris parti. Ceux qui affirment que la lutte des classes est terminée et que la gauche et la droite n’existent pas – comme le président du Vooruit, Conner Rousseau – ont simplement choisi le courant dominant. Bien sûr que la gauche et la droite existent.

Prenez la norme salariale. Le patronat veut tempérer la hausse des salaires et le syndicat ne le veut pas. Ceux qui disent « ni gauche / ni droite » sont en pratique surtout ni gauche. Nous l’avons également constaté avec le président français Emmanuel Macron : dès le départ, il n’était ni à gauche ni à droite, et en seulement cinq ans, il est déjà passé complètement à droite.

Avez-vous de la sympathie pour les gilets jaunes?

Je soutiens pleinement les gilets jaunes.

Or, ce mouvement est l’un des réservoirs électoraux de la candidate d’extrême droite Marine Le Pen. La droite et la gauche se tendent la main.

Bien sûr, il y a aussi une rhétorique de droite dans ce mouvement. Mais il serait certainement erroné de rester sur la touche par souci de pureté de la gauche. Les gilets jaunes réclament une baisse des prix du l’essence et du diesel. C’est aussi notre combat, non? D’ailleurs, c’est la stratégie du PTB aujourd’hui : nous utilisons des exemples concrets pour faire comprendre ce qu’est l’image générale, plutôt que l’inverse comme auparavant. Et surtout : nous voulons le faire en proposant des mesures positives. Nous proposons des mesures qui améliorent la situation de la classe ouvrière. Avec un message aigre, la gauche n’arrivera à rien.

Malheureusement, il y a beaucoup d’aigreur chez les gens. Le récent sondage électoral réalisé par la VRT et De Standaard révèle que de nombreux électeurs du PTB n’aiment pas non plus beaucoup les étrangers.

Il y a des tensions dans la société. Tout comme dans les années 30, la droite réagit à cette situation, et certains de nos électeurs ne sont pas insensibles à ce message. Cela a toujours été le cas. Notre réponse ne doit pas être moralisatrice. Nous devons être clairs. Si les multinationales font des coupes, ce n’est pas la faute des migrants, mais des actionnaires qui veulent gagner toujours plus d’argent. Le PTB veut prendre la colère des gens au sérieux, c’est pourquoi nous ne tenons pas de discours moralisateurs envers ceux qui sont en colère.

Seulement, nous voulons diriger cette colère dans la bonne direction. Aujourd’hui, des milliers de sans-papiers travaillent au noir à des prix de dumping. C’est évidemment de la concurrence déloyale. Mais il est tout de même important que nous n’accablions pas les personnes en bas de l’échelle et que nous l’expliquions également aux travailleurs. C’est injuste de cracher sur les pauvres diables qui sont encore plus bas dans l’échelle sociale. Là encore, nous devons les convaincre de diriger leur colère vers le haut.

Si le Parlement était réellement un miroir de la société, je suis convaincu que la suppression de la prépension n’aurait jamais été approuvée. Je le vois à la contribution des quatre ouvriers de notre groupe parlementaire. Chaque fois que Gaby Colebunders se lève pour prendre la parole, il a mal au dos. Tant d’années de dur labeur chez Ford laissent des marques physiques.

Il y a plus de travailleurs dans le parti PTB que dans les autres partis. Mais il devrait y en avoir plus.

C’est vrai. S’il y a une chose que nous devons améliorer au sein du PTB, c’est notre diversité. Chez nous aussi, l’homme blanc et hautement qualifié d’une cinquantaine d’années prend encore trop de place. C’est pourquoi il est si important que lors du dernier congrès du parti, il ait été décidé d’inclure un quota fixe d’ouvriers et d’ouvrières dans la direction du parti. Le PTB est également ouvert à encore plus de jeunes et de personnes de couleur. Notre histoire est ce qu’elle est : le précurseur du PTB est issu de la révolte étudiante de mai 1968 et nous sommes encore trop souvent un parti de diplômés universitaires.

De médecins surtout.

La lutte sociale ne peut se passer de l’apport des intellectuels. En même temps, nous devons nous demander pourquoi il y a si peu de travailleurs dans les organes de direction du parti travailliste. Autrefois, le PC français avait une politique consciente de formation des ouvriers à des postes de direction. La diversité définit votre identité. Je peux avoir un discours qui s’adresse aux travailleurs, mais si les travailleurs ne sont pas impliqués dans les décisions, vous avez un problème en tant que parti marxiste. Redonner une voix à la classe ouvrière – une voix fière – c’est ce que le PTB veut faire. En ce qui me concerne, c’est le véritable message des sondages. Le PTB allume un feu dans le cœur des travailleurs. Un peu de feu qui se rallume, un signe de fierté.

Parfois, on a l’impression qu’il y a deux PTB. Il y a le PTB de ManiFiesta, la grande fête où tous les progressistes sont les bienvenus, et le PTB qui s’en prend constamment à Groen et à Vooruit.

Nous, au PTB, considérons qu’il est de notre devoir de faire entrer les besoins et les aspirations de la classe ouvrière au Parlement. Les autres partis progressistes ne le font pas, ou beaucoup moins. Prenez le combat pour le climat. Groen est dominé par une forte tendance élitiste qui pense que la classe ouvrière doit payer la transition climatique. Il y a donc aussi une manière de gauche et de droite de lutter pour le climat. Groen adopte toutes sortes d’écotaxes et interdit les vieilles voitures dans les villes. Mais qui a l’argent pour acheter une nouvelle voiture tous les cinq ans ? Certainement pas la classe ouvrière ? Le seul résultat de cette stratégie verte est que presque tous les travailleurs belges se révoltent contre la politique climatique. Alors que 40% des émissions en Belgique proviennent de deux cents entreprises très polluantes. Il faut donc d’abord s’attaquer à ces industries, avec des mesures ciblées.

Et de nombreuses mesures du gouvernement Vivaldi ne sont pas bonnes, non? Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit) se met à secouer les malades de longue durée. Savez-vous que les caisses d’assurance maladie contactent le PTB pour s’opposer à cette mesure, car elles aussi pensent que c’est une mauvaise mesure ?

Pendant la crise du Covid, n’auriez-vous pas dû soutenir davantage le ministre Vandenbroucke? Parfois, il semblait que le PTB allait suivre les anti-vax de gauche – vous savez, les arguments selon lesquels les capitalistes comme George Soros et Bill Gates ont provoqué toute la crise pour gagner beaucoup d’argent.

Nous n’avons jamais repris le discours des anti-vax. Je suis biologiste de formation et donc un scientifique. Le PTB ne va pas à l’encontre des connaissances scientifiques, surtout lorsque la santé publique est en jeu. Néanmoins, je comprends parfaitement la colère contre les grandes entreprises pharmaceutiques. Pourquoi les brevets sur les vaccins anti-coronavirus ne sont pas libérés, même pour les pays les plus pauvres d’Afrique ? Pourquoi Pfizer est-il autorisé à facturer au gouvernement belge 12 euros par dose de vaccin alors que le prix de production est à peine de 2 à 3 euros ? C’est criminel, non? D’autant plus que la recherche fondamentale sur ces vaccins dans presque tous les pays occidentaux a été financée par le gouvernement.

Pfizer ne s’est jamais spécialisé dans les vaccins. Ils ont tout simplement racheté l’Allemand Biotech ainsi que tout le savoir qui y avait été accumulé grâce à des fonds publics. C’est toujours la même chose : la privatisation des profits et la collectivisation des coûts. Ce n’est jamais assez. Eh bien, je ne suis pas d’accord.

On peut reprocher au PTB de ne jamais consentir à une quelconque forme d’économie ou de modération. Comme si un déficit public élevé ne devait pas, tôt ou tard, être payé par ce même gouvernement – par tous les citoyens, et surtout par la population active.

Qui doit payer pour la crise et donc les dettes ? Nous pensons que les entreprises et les super-riches devraient être appelés à rendre des comptes bien plus qu’ils ne le sont aujourd’hui. Un impôt sur la fortune qui ne toucherait que les 2 à 3 % des plus riches contribuerait grandement à atteindre cet objectif. Lorsque la PTB a lancé sa taxe sur les millionnaires il y a huit ans, nous étions seuls. Seuls les syndicats étaient favorables à l’idée. (rires) Aujourd’hui, même le CD&V réfléchit à une telle taxe sur les riches. Le PTB n’est pas opposé à la réalisation d’économies, mais nous les cherchons dans d’autres domaines que la plupart des autres partis. À l’époque, la Cour des comptes avait calculé que notre modèle Kiwi (NDLR : suivant l’exemple néo-zélandais des appels d’offres publics, où seuls les médicaments les moins chers sont remboursables) permettrait d’économiser 1,5 milliard d’euros par an. Je ne veux donc pas accumuler de dettes, je veux trouver l’argent ailleurs.

Votre montée dans les sondages montre que le PTB peut compter sur une certaine bonne volonté. Cela ne risque-t-il pas de changer avec la guerre en Ukraine ? Le Premier ministre De Croo a clairement indiqué que les partis qui ne sont pas clairement opposés à la Russie se placent en dehors de l’ordre démocratique. Il parlait du VB et du PTB.

En temps de guerre, il n’y a de place que pour le langage de la guerre. C’était le cas en 14-18 et ça l’est encore aujourd’hui. Pas le Vooruit, mais le PTB serait l’héritier du socialiste Jean Jaurès, assassiné pour son message pacifiste au début de la Première Guerre mondiale. De Croo a délibérément menti lorsqu’il a qualifié le PTB d' »amis de Poutine ». Dans une guerre, la vérité est toujours la première victime. Le PTB apporte un message de paix : entamez des négociations avec la Russie dès que possible, au lieu de fournir de plus en plus d’armes lourdes qui ne font que prolonger la guerre. Et le PTB organise des actions concrètes de solidarité avec l’Ukraine. La classe ouvrière ukrainienne souffre terriblement de la guerre – et la Russie aussi. C’est une autre raison pour laquelle cette guerre doit prendre fin le plus rapidement possible.

Heureusement, de plus en plus de personnes commencent à s’en rendre compte et nous donnent raison. Le PTB est un adversaire résolu de Poutine, qui agit en Ukraine comme une marionnette des oligarques russes. Mais en même temps, nous mettons également en garde que l’agenda américain n’est pas un agenda européen.

En tout état de cause, le PTB fait tout ce qu’il peut pour ne condamner ni Moscou ni Pékin, qu’il s’agisse de l’Ukraine, des Ouïghours ou d’autres sujets. La position du PTB est toujours une abstention, car telle ou telle disposition du texte ne correspond pas totalement à son analyse.

Pourquoi me posez-vous des questions sur les Ouïghours, alors que les autres partis ne reçoivent pas de questions sur les États-Unis ? Les États-Unis sont les principaux responsables de la violence, et le PTB n’est pas le seul à le penser. Deux tiers de la population mondiale voient les choses de la même façon. En Irak, 1,5 million de personnes ont été tuées à cause des États-Unis. Qui en Flandre se souvient de ça ? Ailleurs, les gens n’ont pas oublié. Partout dans le Sud, les gens pensent que l’Occident est hypocrite. Aujourd’hui, nous sommes furieux à propos de l’Ukraine, mais pas à propos du Yémen. L’Arabie Saoudite bombarde ce pays depuis cinq ans. Elle a déjà causé 375 000 morts et il n’y a pas un mot à ce sujet. Ce qui se passe en Ukraine est grave, mais la situation au Yémen est bien pire – ce n’est pas seulement l’avis personnel de Raoul Hedebouw, ce sont les chiffres des Nations Unies. Ce n’est pas parce qu’une chose n’est pas diffusée à la télévision flamande qu’elle n’existe pas. La semaine dernière, Israël a délibérément abattu un journaliste d’Al Jazeera. Y aura-t-il ne serait-ce qu’une seule sanction? Non. Il y a longtemps que le Sud a percé à jour cette hypocrisie occidentale.

Cela ne change rien au fait que vous êtes seul et isolé au Parlement avec votre message pour « parler » à Poutine. Pour l’instant, il ne donne pas non plus l’impression de vouloir écouter.

En 2011 déjà, le PTB faisait cavalier seul avec sa position de ne pas bombarder la Libye – même les écologistes s’y sont ralliés à l’époque. Je ne comprends pas pourquoi Groen adhère si aveuglément à la stratégie de l’OTAN. En Allemagne aussi, les écologistes accompagnent avec enthousiasme la stratégie pro-atlantique et pro-impérialiste des Etats-Unis. Qu’est-il arrivé à la tradition pacifiste écologiste? Ça ne faisait pas partie de l’ADN écologiste? Les sondages indiquent que peu de gens reprochent au PTB sa position anti-guerre. Je reçois un e-mail après l’autre : qui va sauver l’honneur des pacifistes et des démocrates ? Les critiques de l’opposition ne nous dérangent pas. Chaque membre du PTB le sait : ceux qui défendent la classe ouvrière et s’engagent dans la lutte des classes doivent avoir les reins solides.