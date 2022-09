PS et MR au coude à coude, Ecolo en recul

Le PS et le MR sont au coude à coude pour la première place dans la course aux suffrages des électeurs, selon le dernier Grand baromètre publié vendredi, lequel montre aussi un solide reflux des intentions de vote pour Ecolo dans capitale.

En Wallonie, le PS reste en tête (22,9%) malgré un léger recul, devant le MR qui progresse à 22,0%.

Le PTB y occupe la 3e place avec 18,4%, gagnant ainsi près de 5 points de pourcentage.

Quatrième, Ecolo perd, lui, plus d’un point pour s’établir à 13,6%.

Ce sont toutefois les résultats du sondage dans la capitale qui risquent de faire le plus pâlir les Verts. Les écologistes n’y sont plus pointés qu’à la 3e place seulement (avec 15,8% des intentions), derrière le PS, premier avec 22,7%, et le MR, deuxième avec 22,1%.

Dans la Région capitale, le PTB occupe la quatrième place, avec 12,7% des intentions de vote.

En Flandre, le sondage confirme la remontada des socialistes flamands, lesquels progressent pour la quatrième fois consécutive en un an, confortant ainsi leur 3e place avec 16,8%, devant l’Open-Vld (11,1%)

Le Vlaams Belang et la N-VA se disputent toujours la première place dans le coeur des Flamandds, avec respectivement 21,6% et 21,5% des intentions.

Ce sondage a été mené en ligne auprès de 2.602 personnes de plus de 18 ans entre le 7 et le 13 septembre.