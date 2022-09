Prix de l’énergie: la TVA sur le gaz et l’électricité restera à 6%, selon Frank Vandenbroucke

Selon le ministre de la Santé publique et vice-Premier Frank Vandenbroucke (Vooruit), le fédéral ne reviendra plus sur la baisse de la TVA sur l’électricité et le gaz à 6%.

La prolongation jusqu’au 31 mars 2023 de cette TVA rabaissée a été annoncée mercredi à la suite du Comité de concertation consacré aux prix de l’énergie. Selon le socialiste, qui s’exprimait jeudi matin auprès de la VRT (sur Radio 1, émission De Ochtend), il a en réalité été décidé au niveau fédéral de pérenniser cette mesure, et donc de ne pas faire remonter la TVA à 21% ensuite. La décision remonte selon lui à un kern organisé mardi soir en amont du « codeco ». « Nous rendrons la baisse définitive (…) Un taux de 21% est injuste, car il s’agit d’un droit de base ».

La ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) et le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) doivent faire une proposition pour la fin de ce mois de septembre, qui prévoirait à terme une imposition différente de la consommation d’énergie, entre petits et gros consommateurs, affirme le ministre. Ce dernier attend aussi dans les mêmes délais un accord pour la récupération des « surprofits » dans le secteur de l’énergie.