Pourquoi votre commune arbore un drapeau de la paix depuis ce samedi

Cent vingt-cinq maisons communales belges arborent le drapeau de la paix depuis ce 21 septembre qui marque la journée internationale de la paix. La bannière, déployée à l’initiative de plusieurs associations du mouvement de la paix belge, flottera jusqu’au 26 septembre, date de la journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires.

L’objectif de la démarche est de demander au gouvernement fédéral des actions concrètes vers un désarmement nucléaire international, indique vendredi la Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie (CNAPD) dans un communiqué.

La Belgique a pris l’engagement d’agir en faveur d’un tel désarmement il y a plus de 50 ans, lorsqu’elle a signé le Traité de non-prolifération, rappelle l’association. Pour mettre en œuvre cet engagement, la Belgique doit signer le Traité d’interdiction des armes nucléaires et modifier la loi de 1962, afin de la mettre en conformité avec l’intention initiale du législateur, à savoir exclure les armes nucléaires des possibles accords de partage militaire avec l’Otan, poursuit le CNAPD.

Ce changement de cap est essentiel et urgent aux yeux du mouvement car « le risque d’un affrontement nucléaire n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui« . Les puissances nucléaires développent et modernisent en effet leurs arsenaux, souligne la Coordination pour qui les armes nucléaires ne sont pas dissuasives, constituent une menace pour la Belgique et pour l’humanité et séquestrent des ressources économiques massives « dans un silence politique absolu« , conclut-elle.