Pourquoi l’Open VLD est très soucieux de Brussels Airport

L’aéroport de Bruxelles-National et sa gestion ont toujours intéressé les élus tant le dossier est lourd d’enjeux. Actuellement, c’est particulièrement vrai pour l’Open VLD et l’un des siens, Wouter Gabriëls.

Depuis deux ans, le conseil d’administration de Brussels Airport Company fonctionne sans président. Les deux principaux actionnaires, l’Etat belge via la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI) et le fonds de pension canadien RREO ne parviennent pas à s’accorder sur le nom de celui ou celle qui prendra le relais de l’ancien président Marc Descheemaecker (N-VA).

Les libéraux flamands soucieux de Brussels Airport

Wouter Gabriëls, ex-chef de cabinet de l’alors Premier ministre libéral Guy Verhofstadt, soutenu par l’Etat belge, ou Roberte Kesteman, l’ancienne administratrice déléguée du fournisseur d’énergie Nuon qui a les faveurs de l’actionnaire canadien? Nul doute que Wouter Gabriëls évoque le sujet avec Thomas Vanwing, ex-porte-parole puis directeur de la communication à l’Open VLD et… désormais en charge des relations publiques de Brussels Airport Company.

Autre libéral flamand soucieux de l’avenir de l’aéroport: Tim Vandeput, député fédéral et bourgmestre de Hoeilaart, qui défend l’aéroport bec et ongles. Il lui est arrivé de lire devant le Parlement une note argumentaire rédigée par Brussels Airport Company, DHL, Brussels Airlines et plusieurs groupements d’employeurs. Ce qui dénote à tout le moins une certaine proximité des libéraux avec ceux qui dirigent l’aéroport…