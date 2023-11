Pourquoi le couple royal se rendra bientôt en Allemagne

Cette mission de trois jours sera axée sur les relations privilégiées avec nos voisins de l’État, notamment sur le plan économique.

Le couple royal participera mardi prochain à une visite d’État en Allemagne. Le roi Philippe et la reine Mathilde se rendront à Berlin et Dresde, dans le Land de Saxe, en compagnie d’une importante délégation de responsables politiques.

La vice-ministre-présidente flamande Hilde Crevits et son homologue wallon Philippe Henry, ainsi que les ministres-présidents de la Région bruxelloise Rudi Vervoort, de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet et de la communauté germanophone Oliver Paasch seront de la partie. La ministre fédérale des Affaires étrangères Hadja Lahbib sera également présente.

Le couple royal en Allemagne: le programme jour par jour

Dans la capitale allemande, le roi Philippe et la reine Mathilde seront invités par le président fédéral Frank-Walter Steinmeier et sa femme Elke Büdenbender pour une réception au château de Bellevue, la résidence officielle du président fédéral. Le maire de Berlin Kai Wegner accueillera ensuite le couple royal à la porte de Brandebourg. La journée se terminera par un banquet d’État au château de Bellevue.

La journée de mercredi sera consacrée à la coopération économique entre les deux pays, à la transition énergétique et à l’espace, avec notamment des tables rondes entre des chefs d’entreprise belges et leurs homologues allemands. Le couple royal visitera par ailleurs un projet de tunnel de l’opérateur de réseau à haute tension allemand 50Hertz, une filiale de la société belge Elia. Une réunion avec le chancelier Olaf Scholz est également au programme.

L’Allemagne, un partenaire économique important pour la Belgique

La visite se terminera jeudi avec une visite de l’église Notre-Dame de Dresde et un tour sur le marché de Noël. L’objectif de cette visite d’État est de mettre en évidence les liens étroits qui unissent les deux pays voisins sur les plans politique, économique et culturel. L’Allemagne est le premier partenaire de la Belgique en termes d’exportations et le deuxième pour les importations, derrière les Pays-Bas. L’Allemagne est par ailleurs un allié politique essentiel pour la Belgique au sein de l’Union européenne, des Nations unies et de l’OTAN. Il s’agit de la première visite d’État du roi Philippe et de la reine Mathilde en Allemagne. Le couple royal s’était déjà rendu en Rhénanie-Palatinat, en Thuringe et en Saxe-Anhalt, ces dernières années, à l’occasion de visites officielles dans ces États fédérés.