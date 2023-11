Pourquoi la Belgique enverra 7,3 milliards d’euros à l’Europe en 2024 (infographies)

Comme tout Etat membre, la Belgique contribue au financement de l’Union européenne. En 2022, la Belgique était le 6e plus gros contributeur au budget du Vieux Continent. À quoi sert cet argent? Certains pays en profitent-ils plus que d’autres? Explications, avec l’économiste Bruno Colmant.

A quel point la Belgique finance l’Europe? Dans le budget pour 2024 approuvé début octobre par le gouvernement fédéral, un montant attise la curiosité. Il s’agit d’une dépense de 7,3 milliards d’euros intitulée « Europe ». Cette enveloppe est répartie en trois composantes : 3,4 milliards d’euros pour les droits de douane (taxe sur les importations en provenance de pays tiers), 3,1 milliards d’euros de contribution RNB (cotisation calculée en fonction du revenu national brut de l’Etat membre) et 0,8 milliard d’euros de TVA (chaque Etat membre doit céder une partie de la taxe sur la valeur ajoutée à l’UE).

D’après les prévisions budgétaires, les dépenses de l’Etat s’élèveront à 274 milliards d’euros l’année prochaine. La part du gâteau qui va à l’Union européenne (7,3 milliards d’euros) représente donc moins de 3% du total des dépenses. « Ce montant est amené à augmenter dans les années à venir, avec la politique de décarbonation de l’économie et la hausse des dépenses militaires de l’UE », estime l’économiste Bruno Colmant.

La Belgique, contributeur important au budget de l’Europe?

La Belgique contribue-t-elle plus que les autres au budget de l’Europe? D’après les dernières données de la Commission (voir infographie ci-dessous), le plat pays était le 6e plus gros contributeur de l’Union en 2022. Assez loin du trio de tête occupé par l’Allemagne (35,7 milliards d’euros), la France (26,5 milliards d’euros) et l’Italie (19,5 milliards d’euros). On estime qu’en moyenne, les Etats membres versent un peu plus de 1 % de leur richesse à l’UE chaque année. Selon Bruno Colmant, la Belgique se trouve dans la moyenne européenne : « Notre pays n’est pas pénalisé : nous ne dépensons ni trop, ni trop peu par rapport aux autres ».

L’Allemagne, la France et l’Italie sur le podium

L’économiste Bruno Colmant

Certains pays (Allemagne, France, Italie) dépensent plus d’argent pour l’Europe qu’ils n’en reçoivent en retour. « C’est le cas pour les économies les plus importantes », confirme Bruno Colmant. Ce constat était même l’argument de campagne du Brexit au Royaume-Uni. Cela s’explique par le principe de subsidiarité, qui prévoit une contribution plus importante des « grands » par solidarité avec les « petits », à qui l’on redistribue une partie de cet argent.

« Les pays qui reçoivent le plus sont ceux qui sont en retard au niveau de l’infrastructure, développe l’économiste. L’Espagne en a profité par le passé pour renouveler son parc autoroutier ». Plus récemment, l’argent européen bénéficie surtout à la Pologne et la Hongrie. Une situation que tous les Etats membres ne voient pas d’un bon œil. Certaines voix s’étaient élevées pour conditionner l’octroi de l’argent issu du Plan de relance européen à l’établissement de l’Etat de droit en Pologne.

« Certains estiment qu’aujourd’hui, la Pologne est devenue un pays concurrent plus qu’un partenaire sur le plan économique » Bruno Colmant

Quel intérêt ont alors les Etats membres les plus riches à financer davantage l’Union européenne ? Au-delà des chiffres, ils en tireraient un avantage symbolique : celui de renforcer l’économie européenne, en enrichissant leurs voisins, permettant de fluidifier les échanges commerciaux avec eux. « En finançant l’économie polonaise, on crée des flux de commerce entre ce pays et le reste de l’Europe, indique Bruno Colmant. Problème : certains estiment qu’aujourd’hui, la Pologne est devenue un pays concurrent plus qu’un partenaire sur le plan économique, tellement on l’a financée ».

À quoi sert l’argent du budget européen ?

Si les Etats membres financent l’Union européenne, ils retouchent la majeure partie de l’argent. Les Vingt-Sept « récupèrent » 93% des dépenses européennes, allouées à différentes politiques. Le reste (7%) sert à financer le fonctionnement des institutions.

Quelles sont ces politiques ? L’essentiel de l’argent dépensé (1/3 du budget européen) est consacré à la politique agricole européenne (PAC). Le reste finance la politique de cohésion (30%, réduction des inégalités régionales et sociales au sein de l’Union), l’action extérieure (8%, diplomatie, aide au développement, aide humanitaire, soutien aux pays candidats…), les investissements stratégiques (3%), le programme Erasmus+ (2%), la gestion des migrations (<2%), la politique spatiale (<2%) et la sécurité et défense commune (<1%).