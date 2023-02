Vote par correspondance, circonscription fédérale, financement: le plan de De Croo pour un « renouveau démocratique »

Le Premier ministre réunit ce mercredi les vice-Premiers et les chefs de groupe de la majorité pour leur soumettre une série de propositions visant, selon lui, à moderniser notre « fonctionnement démocratique »

C’est à une grande conférence, importante mais informelle, que le Premier ministre a invité, ce mercredi après-midi, les plus importantes figures fédérales de sa majorité. Ses sept vice-Premiers d’abord, rejoints à 13h par les chefs de groupe à la Chambre des sept partis de la Vivaldi. Au menu, une batterie de propositions censées, comme s’y engage l’accord de gouvernement, participer au « renouveau démocratique ». La base de discussion associera une note, présentée déjà l’été dernier par le cabinet De Croo, et certaines des propositions de loi déjà déposées à la Chambre.

Les pontes de la Vivaldi auront ainsi l’occasion de discuter, voire de décider d’adopter, certains projets qui circulent dans le débat public depuis quelque temps.

Citons notamment :

Le principe de l’alternance stricte homme-femme sur les listes fédérales, comme le propose à la Chambre le groupe Ecolo-Groen.

La possibilité d’abaisser l’âge du droite vote à 16 ans, comme c’est déjà le cas pour les élections européennes

Le vote par correspondance. Une proposition de loi a été introduite à la Chambre par le CD&V

La suppression des listes séparées de suppléants. C’est déjà le cas en Région bruxelloise, cela devrait l’être dès 2024 en Wallonie, et le fédéral, dans ce cas, se joignerait au mouvement.

Une forme de circonscription fédérale unique, pour toute la Belgique, aux élections européennes

Le droit de vote aux élections régionales pour les Belges vivant à l’étranger, comme le demande une proposition de loi déposée à la Chambre par les partis que cet électorat, tendanciellement, favorise (VLD, MR, Ecolo et Groen)

L’allongement de la durée de campagne électorale , qui permettrait de davantage contrôler les dépenses des partis, comme le proposent les écologistes

, qui permettrait de davantage contrôler les dépenses des partis, comme le proposent les écologistes L’interdiction de toute publicité politique dans les médias pendant les campagnes électorales -c’est déjà le cas- mais elle serait élargie aux réseaux sociaux, qui jusqu’à présent n’étaient pas concernés. C’est une proposition introduite à la Chambre par le PS.

Le menu, on le voit, est assez copieux, pas très strictement établi, et tout le monde n’est encore vraiment d’accord sur rien. Or le temps, pour certaines des dispositions envisagées, presse. La Constitution impose en effet que les lois, décrets, et règles organisant les élections à tous les niveaux de pouvoir entrent en vigueur un an avant le jour du scrutin.