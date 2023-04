Vooruit est de plus en plus sur la ligne du MR, estime Georges-Louis Bouchez

« Vooruit est de plus en plus sur notre ligne en matière de sécurité sociale. Et en matière de migration, ils sont même plus à droite. J’ai peur qu’ils nous dépassent sur notre droite », a déclaré le président du MR, Georges-Louis Bouchez, dimanche, dans l’émission « De Zevende Dag » sur la chaîne flamande Eén.

La semaine passée, le président de Vooruit, Conner Rousseau, a proposé de supprimer les allocations de chômage aux chômeurs de longue durée n’acceptant pas un emploi de base après deux ans sans activité. « Nous constatons que la famille socialiste n’existe plus. Vooruit est mené par Bart De Wever et le PS par Raoul Hedebouw. Si Vooruit n’est plus le bienvenu dans les bâtiments du PS, ils peuvent venir chez nous« , a encore dit Georges-Louis Bouchez.