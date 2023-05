Vooruit durcit encore le ton: « Notre système d’immigration ne tourne pas rond »

Vooruit veut revoir le système d’immigration en vigueur en Belgique et durcir une série de règles, notamment pour accélérer le retour de personnes qui n’ont pas droit à l’asile et éviter le recours trop facile au regroupement familial.

Notre système d’immigration ne tourne pas rond », estiment les socialistes flamands. Selon eux, la Belgique est l’un des pays européens qui ne peut « plus supporter la pression ». Ils veulent donc briser « l’immobilisme » et « reprendre le contrôle de notre système ». Le président Conner Rousseau a présenté à cette fin un plan GRIP (« contrôlé, juste, tourné vers l’intégration et la participation ») au cours d’une conférence de presse, jeudi après-midi.

Les services compétents pour traiter des demandes d’asile et de protection internationale seraient regroupés. La migration légale par le travail serait suspendue pour les pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants; dès lors qu’une personne vient d’un pays sûr, sa demande serait immédiatement refusée « sauf raisons manifestes »; une personne qui a reçu une décision négative dans un autre pays européen serait immédiatement renvoyée; et dans l’attente du retour, la personne pourvoirait à ses propres moyens en exerçant légalement un travail.

Les nouveaux venus devraient par ailleurs suivre un trajet d’intégration refondé et gratuit. Partant du constat qu’un tiers des revenus d’intégration bénéficie à des non-Belges, Vooruit propose que les nouveaux venus n’y aient pas droit durant les trois premières années mais reçoivent plutôt un « soutien à l’intégration » conditionné à la participation au trajet d’intégration.

À l’instar des Pays-Bas et de l’Allemagne, l’intégration des personnes qui bénéficient d’un regroupement commencerait déjà durant la procédure dans le pays d’origine. La condition de revenu imposée à la personne qui sollicite le regroupement depuis la Belgique serait fixée à 110% du salaire minimum, contre 120% du revenu d’intégration actuellement.

« Nous attendons du nouveau venu et de sa famille qu’ils travaillent s’ils viennent ici« , souligne Vooruit.