Un gouvernement, enfin. Ce vendredi soir, Bart De Wever s’est rendu chez le Roi pour présenter un accord global pour l’Arizona. Découvrez ici les premières grandes lignes du programme du nouvel exécutif.

L’accord final du programme du gouvernement Arizona fera plus de 800 pages. Un document exceptionnellement vaste. Le (futur) nouveau Premier Ministre belge, Bart De Wever, s’est rendu ce vendredi soir sur les coups de 22 heures au Palais Royal pour présenter les mesures que son équipe comptait mettre en place pour les prochaines années. Le Vif s’est procuré le document reprenant les grandes idées du nouvel exécutif, il ne s’agit cependant pas de l’accord global et définitif dont certains derniers détails ont été négociés jusqu’à cinq heures du matin, ce samedi.

Voici les objectifs affichés par la N-VA, le MR, Les Engagés, le CD&V et Vooruit, les cinq partis de l’Arizona. «Pour la première fois en 16 ans, un gouvernement qui bénéficie d’un soutien démocratique des deux côtés de la frontière linguistique entre en fonction, se félicite Bart De Wever dans les premières lignes. Notre ambition est de mettre à profit ce large soutien et de relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés de la manière la plus décisive qui soit. Comme dans le modèle rhénan, nous ne prônons pas la révolution mais bien l’évolution.»