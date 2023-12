La question d’une possible coalition N-VA – Vlaams Belang n’est pas « pertinente » selon le président de la N-VA, Bart De Wever. À ses yeux, une autre question revêt plus d’importance: les présidents des partis traditionnels flamands sont-ils prêts à « former une Vivaldi II avec un tiers des voix flamandes »?

« Vous me demandez tout le temps si nous allons faire quelque chose avec le Vlaams Belang. Mais ce que vous ne faites jamais, c’est de demander à Sammy Mahdi (président du CD&V) et Tom Ongena (président de l’Open Vld): êtes-vous prêts à constituer un nouveau gouvernement Vivaldi avec un tiers des voix flamandes? Cette question est plus pertinente », a-t-il déclaré sur le plateau de « De Zevende Dag » (VRT).

Le leader nationaliste, dans l’opposition à l’échelon fédéral, a également lancé l’idée de présenter son parti de l’autre côté de la frontière linguistique. L’ambition n’est pas « de faire une percée et de recueillir beaucoup de sièges » mais plutôt de promouvoir l’idée du confédéralisme et alimenter le débat avec « l’idée qu’en Wallonie, on doit se débarrasser du PS ».

« Le PS est néfaste pour la Belgique. La Wallonie doit être libérée du PS« , a affirmé M. De Wever, qui estime que la gestion des socialistes francophones est encore pire que des pays du bloc de l’Est qui se sont affranchis du communisme. « C’est dû à une gestion de gauche qui fonctionne uniquement grâce au tiers payant de la Flandre. » Pour cette raison, la N-VA veut « envoyer sur le terrain » des personnes qui relaieraient ce message. Le PS n’a pas souhaité réagir à cette initiative.

Chez Ecolo, elle semble susciter plutôt un haussement d’épaules. « Je n’en pense rien. La semaine dernière, il nous annonce qu’il est candidat Premier ministre, ensuite que le fédéral, il n’y croit plus. Maintenant, c’est ça. J’attends la prochaine annonce« , a souligné la ministre fédérale Zakia Khattabi sur le plateau des « Puncheurs » (RTL-TVi).

Le président de l’Open Vld n’a quant à lui pas répondu à la question de son homologue de la N-VA sur la reconduction de la Vivaldi. Il a en revanche adressé une mise en garde contre le projet confédéral des nationalistes. A ses yeux, il mènera une nouvelle fois le pays à l' »impasse politique » qui, dit-il, a coûté la dernière fois 10 milliards d’euros. « Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Par conséquent, dès le lendemain des élections, nous voulons continuer à travailler à des solutions concrètes aux préoccupations des gens et des entreprises. C’est la seule manière de renforcer notre prospérité », a souligné M. Ongena interrogé par l’agence Belga.

« Fatigant », a lâché pour sa part le président du CD&V, Sammy Mahdi, sur X. « Se présenter en Wallonie pour affaiblir les partis de (centre) droite, prendre en otage tout le monde durant des années dans les tranchées communautaires et refuser dès aujourd’hui toutes les réformes fédérales pour le pouvoir d’achat et la santé des gens. »

Le président des chrétiens démocrates a mis en avant le partenariat centriste de son parti avec les Engagés de Maxime Prévot. Les deux hommes en ont livré la teneur dans un entretien accordé à La Libre.

« L’État doit mieux fonctionner – et j’espère trouver des partenaires pour y arriver. Mais je ne veux pas bloquer le pays en disant que « ce sera ça ou rien », et surtout pas exiger le confédéralisme de la N-VA qui cache une vision séparatiste. Nous voulons relever les défis sur le plan de la sécurité, de la migration, de l’économie, du pouvoir d’achat, de la santé… C’est cela qui inquiète les gens dans les cafés ou sur les marchés », y a expliqué M. Mahdi.