Une ancienne députée Open VLD lance un nouveau mouvement: « Les gens en ont assez des partis au pouvoir »

La députée flamande Els Ampe, qui avait claqué la porte de l’Open VLD en septembre, lance « Voor U », un nouveau mouvement politique.

La députée flamande Els Ampe, qui avait quitté l’Open VLD en septembre dernier après un désaccord sur l’organisation des élections à la présidence du parti, lance un nouveau mouvement, baptisé ‘voor U’, annonce-t-elle jeudi.

Objectif: faire résonner des voix indépendantes dans chaque parlement. « Les gens en ont assez des partis au pouvoir. Ils ne veulent pas non plus d’une contestation aveugle. C’est pourquoi nous avons créé ‘voor U’, un mouvement politique pour l’intérêt des citoyens, ‘pour Vous’, et non pour l’intérêt d’un parti. En travaillant ensemble, nous visons 7% des voix. Ainsi, nous obtiendrons un siège dans chaque province, dans chaque parlement », a expliqué Els Ampe dans un communiqué.

Avec quelques anciens membres de l’Open VLD, d’anciens membres de la LDD et des partis citoyens Vista, Freedom, Volksliga, L99, ‘voor U’ présentera des listes complètes composées de 406 candidats. Ces derniers ne seront liés que par un code de conduite et 12 principes, avec un accent sur la démocratie, l’éthique et l’économie. Tous les représentants du mouvement pourront s’exprimer librement sur chaque thème, a encore assuré Els Ampe.