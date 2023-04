Sofa, chaise, tables: le PTB dénonce le coût du mobilier de la Maison des parlementaires

Le Parti du Travail de Belgique demande que soit convoquée la commission de la Comptabilité du parlement wallon.

Face aux révélations concernant le coût du mobilier choisi pour la Maison des parlementaires, le PTB demande que soit convoquée la commission de la Comptabilité du parlement wallon.

« 18.000 euros le sofa, 4.750 euros la chaise et du marbre à gogo allant du socle de la lampe à 2.400 euros aux tables à 2.600 euros pièce dans le bureau du président. C’est choquant et indécent. Ça ne fait que confirmer le fait que l’explosion du prix de cette Maison des parlementaires n’est pas due à des causes extérieures mais bien à des choix conscients des partis traditionnels, guidés par leur goût du privilège et du luxe », tacle, dans un communiqué, le chef de groupe du parti d’extrême gauche au parlement régional, Germain Mugemangango.

Ce dernier déplore aussi le manque de transparence dans ce dossier. « Il y a plusieurs mois, nous avons rédigé une liste de questions pour l’ex-Président du parlement wallon, Jean-Claude Marcourt, afin d’obtenir tous les détails sur les coûts qui ont mené à l’explosion des dépenses de l’assemblée. Nous n’avons toujours pas de réponses« , ajoute-t-il.

Le PTB va dès lors renouveler sa demande au Bureau du parlement. Le parti réclame par ailleurs que soit convoquée la nouvelle commission de la Comptabilité. « Nous voulons une réponse claire à nos questions: pourquoi avoir choisi l’option la plus coûteuse au niveau du mobilier? Et qu’attend le président du parlement, André Frédéric, pour publier les comptes complets concernant la Maison des parlementaires? », conclut Germain Mugemangango.