Scrutins 2024: Maxime Prévot réitère son appel à une concertation entre partis francophones

Le président des Engagés, Maxime Prévot, a réitéré vendredi son appel à une concertation entre partis francophones avant les élections générales du printemps 2024, tout en plaidant pour un « toilettage » des institutions dans le sud du pays et à Bruxelles.

« Je ne m’explique toujours pas que mes homologues, pourtant que j’invite à cette rencontre, refusent que nous puissions nous rencontrer, tracer ce destin commun », a-t-il affirmé lors de l’émission Matin-Première de la RTBF, dont il était l’invité politique, au lendemain du ralliement du député wallon ex-MR Jean-Luc Crucke.

M. Prévot a fait référence à 1999, quand les partis politiques avaient adopté, au sein du parlement flamand, cinq résolutions reprenant les lignes de force de ce qui est ensuite devenu la sixième réforme de l’État.

Décidée en 2013 par une coalition octopartite rassemblant les familles socialistes (PS et sp.a), libérales (MR et Open Vld), social-chrétiennes (cdH et CD&V), et écologistes (Ecolo et Groen), elle avait commencé à produire ses effets l’année suivante.

« Aujourd’hui, les francophones vivent trop à la petite semaine, là où pour pouvoir redresser un pays, restaurer des finances saines, redonner des perspectives et gagner des combats sociaux, économiques et climatiques, il nous faut un moment une stratégie qui nous fait défaut (aux francophones) », a ajouté le président des Engagés.

Il s’est dit favorable à un « toilettage » des institutions du côté francophone. « Il y a urgence à réformer », a-t-il dit en soulignant que des propositions comme celle de réduire le nombre de ministres en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles font partie du manifeste adopté l’an dernier par son mouvement.