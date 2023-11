Scandale PFAS: des échanges entre le cabinet Tellier, la SWDE et l’administration ont eu lieu en 2022

Des échanges entre le cabinet de la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier, la Société wallonne des eaux (SWDE) et l’administration régionale ont également eu lieu en 2022 à propos de la pollution aux PFAS de l’eau de distribution au sud du pays, est-il apparu ce jeudi.

En séance plénière du parlement wallon, la ministre Tellier a pourtant répété qu’elle n’avait jamais été informée d’un quelconque risque pour la santé après la première vague d’analyses de l’eau à Chièvres dont les résultats sont tombés en septembre 2021.

Or, ont souligné le chef de groupe des Engagés François Desquesnes et le député PTB Jori Dupont en séance plénière du parlement régional, on retrouve plusieurs échanges entre le cabinet et les autres acteurs du dossier après cette première vague d’analyses.

Ainsi, après un mail daté du 10 janvier 2022, le SPW envoie, en juin, un nouveau message au cabinet Tellier, faisant référence à un courrier du SPW envoyé à la SWDE et à un autre reçu de la SWDE « concernant les concentrations élevées mesurées sur le puits de Chièvres ».

S’y ajoute une « note verte » – un document envoyé par un cabinet ministériel à l’administration – de février 2023 qui revient sur le problème des PFAS. « Et vous viendrez encore nous dire que vous ne saviez pas. J’ai du mal à vous croire », a pointé François Desquesnes en demandant, tout comme le PTB, que la ministre soit à nouveau auditionnée demain/vendredi en commission de l’Environnement.