Sander Loones à propos du budget: « Le problème n’est pas que la Vivaldi, le problème est belge »

« À chaque fois que le gouvernement formule des promesses, il les oublie immédiatement », a dénoncé mardi le député fédéral N-VA Sander Loones, ouvrant le débat budgétaire à la Chambre. Mais aux yeux du nationaliste flamand, « le problème n’est pas que la Vivaldi, le problème est belge. »

La N-VA, groupe parlementaire le plus important à la Chambre, était le premier à intervenir mardi en plénière dans le débat consacré au budget 2023. Le chef de groupe Peter De Roover a cédé sa place à la tribune à M. Loones, très actif ces dernières semaines dans ce débat.

Le député est dans un premier temps revenu sur la démission de l’ancienne secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker (Open Vld). « Vous n’avez même pas suivi le scénario minimal du Conseil Supérieur des Finances. C’est le comble du laxisme », a-t-il dénoncé. « (Eva) De Bleeker faisait correctement son travail et ce qui lui est arrivé n’est tout simplement pas correct. Je ne connais personne qui a été licencié immédiatement pour avoir commis une faute matérielle ! »

Sander Loones a énuméré les différents dossiers qui sont, selon lui, en attente : réforme du marché du travail, réforme fiscale, réforme des accises et de la TVA sur l’énergie, réforme des pensions, prolongation des centrales nucléaires. » Vous en faites trop peu. Et qui n’a-t-on pas entendu ? Le PS. Ils ne veulent pas de réforme. M. le Premier ministre, c’est intenable. Je me demande pourquoi vous tenez absolument à être ministre si c’est pour ne rien faire… »

Et de conclure avec un accent communautaire : « donnez la compétence au niveau flamand. Les pensions ? Donnez-les à Hilde Crevits (ministre flamande CD&V). Elle fera une réforme. L’approvisionnement énergétique? Transférez au gouvernement flamand et il prolongera le nucléaire. » « Le problème n’est pas que la Vivaldi, le problème est Belge. »

La réponse du Premier ministre Alexander De Croo est attendue dans la soirée, voire dans la nuit, après les interventions des différents groupes.