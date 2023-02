Wallonie: hausse de la redevance kilométrique pour les poids lourds

Le conseil d’administration de la SOFICO a décidé de revoir à la hausse, à partir du 1er juillet prochain, les tarifs de la redevance kilométrique pour les poids lourds applicable sur son réseau (auto)routier, annonce la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures.

Ces recettes supplémentaires – estimées à 40 millions par an – financeront des investissements additionnels inscrits au plan stratégique 2020-2027 (développement de services complémentaires aux usagers, diminution des nuisances issues du réseau,…) ainsi que la hausse des budgets nécessaires pour assurer la qualité du réseau à la suite de l’évolution du coût des matériaux et de l’énergie, précise-t-elle.

Concrètement, cette révision des tarifs dépendra de la masse maximale autorisée (MMA) avec, avant indexation, une diminution de 3,1 eurocents/km pour la catégorie MMA de 3,5 à 12 tonnes et une augmentation de 2 eurocents/km pour les plus de 32 tonnes. Elle sera également liée aux classes d’émission EURO, avec l’introduction d’une différenciation tarifaire entre les normes EURO 5 et EURO 6.

Lire aussi | La taxe kilométrique des poids lourds a résisté à la crise sanitaire en Wallonie

VIAPASS, l’organisme public de coordination et de surveillance du prélèvement kilométrique en Belgique, communiquera les tarifs adaptés aux prestataires de services accrédités le 31 mars au plus tard, indique encore la SOFICO.

Le prélèvement kilométrique est d’application en Belgique depuis avril 2016, selon le principe simple de l’utilisateur payeur: les usagers des autoroutes et principales routes nationales paient en fonction des kilomètres parcourus, du poids et du taux de pollution de leur véhicule. Il concerne les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.

Ce prélèvement kilométrique est instauré sous la forme d’une taxe en Flandre et à Bruxelles et sous la forme d’une redevance en Wallonie, perçue par la SOFICO sur le réseau routier structurant.