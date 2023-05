« Une opération de marketing »: l’opposition critique le discours sur l’état de la Wallonie

Les partis d’opposition n’ont pas été tendres après les déclarations du ministre-président Elio Di Rupo (PS).

L’opposition a vivement critiqué le discours sur l’état de la Wallonie. « Sans méthode et sans direction, on ne réussira pas à progresser« , a ainsi dénoncé le chef de groupe des Engagés au parlement wallon, François Desquesnes.

« Vous avez l’art de choisir les chiffres qui vous conviennent« , en matière de PIB qui augmenterait plus vite que dans les autres régions, par exemple. « C’est possible que ce soit le cas en 2022 par rapport à 2021 mais sur la période 2019-2022, la part wallonne du PIB s’est réduite par rapport aux autres entités« , a pointé le chef de file des centristes. « C’est sur l’ensemble de la période qu’il faut comparer et pas choisir les chiffres les plus flatteurs. Ce discours sur l’état de la Wallonie devrait être un débat de fond et non pas une opération de marketing où l’on se félicite que tout va bien », a-t-il ajouté, en regrettant par ailleurs « qu’il n’y ait pas eu une ligne, pas un mot sur la santé et le bien-être des citoyens« .

« Je crains que la réalité que vivent les Wallons soit très éloignée de ce que vous avez raconté. Loin de nous l’idée de dire que rien ne va, mais il faut comprendre ce qui ne va pas pour essayer d’améliorer les choses. Si on change chaque année de thermomètre, on n’aura jamais ce regard lucide nécessaire pour que la Wallonie progresse« , a poursuivi François Desquesnes. Ce dernier a enfin déploré une « absence de souffle et de vision d’avenir » de la part de l’exécutif. « Quelle sera la feuille de route, pour les 12 prochains mois, du gouvernement dont vous êtes le capitaine? Quelles sont vos priorités? Où sont les réformes basculantes? », s’est-il interrogé.

Discours sur l’état de la Wallonie: « L’exécutif a abandonné les travailleurs«

« Elio Di Rupo prétend que le gouvernement wallon lutte contre la pauvreté, mais c’est tout simplement faux », a de son côté estimé Germain Mugemangango, le chef de file du PTB. « Contrairement à ce qu’il affirme, l’exécutif a abandonné les travailleurs et les indépendants face à la crise énergétique. Et en matière climatique, il préfère punir les travailleurs pour protéger le mode de vie des ultra-riches », a-t-il ajouté. Par ailleurs, « alors que le train de vie des politiciens et la mauvaise gouvernance n’en finissent plus de scandaliser, Elio Di Rupo n’en a pas dit un mot dans son discours. Cela confirme, une fois de plus, la déconnexion totale entre ce gouvernement wallon et les travailleurs« , a affirmé le député d’extrême gauche.