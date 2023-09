TikTok interdit jusqu’en 2024 au gouvernement wallon

La première interdiction de l’application chinoise arrive à son terme le 16 septembre, et sera donc prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.

En mars dernier, le Gouvernement wallon décidait d’interdire l’installation et l’utilisation de l’application TikTok sur les appareils de service fixes et mobiles sur lesquels circulent des informations relatives à l’activité professionnelle ainsi que sur les appareils personnels ayant accès aux réseaux et systèmes internes professionnels. En revanche, tout un chacun pouvait poursuivre ses communications sur TikTok pour autant que cela se fasse sur un appareil ne contenant pas d’informations relatives à des activités professionnelles.

Cette interdiction de TikTok visait les membres du Gouvernement wallon, le personnel des cabinets ministériels, des services du gouvernement et des Unités d’administrations publiques de type. Cette interdiction était valable pour une période de 6 mois. La décision du Gouvernement prévoyait également qu’une évaluation soit menée en concertation avec le Conseil du Numérique à l’issue de cette période.

Cette période prenant fin le 16 septembre, le Gouvernement a sollicité l’avis du Conseil du Numérique. Il a recommandé, dans l’attente d’une analyse par le Conseil national de sécurité, (analyse en cours) que le Gouvernement prolonge la suspension. Le Conseil du Numérique souligne par ailleurs qu’« il n’est pas nécessaire d’étendre l’interdiction de l’application à d’autres acteurs ou situations ».

Par conséquent, le Gouvernement a suivi l’avis du Conseil du Numérique et a décidé de prolonger l’interdiction, selon les mêmes modalités que précédemment, jusqu’au 31 décembre 2023. Cette interdiction pourra être réévaluée en fonction de l’analyse du Conseil national de sécurité.