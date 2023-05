Surprenant : voici la commune où les revenus sont les plus faibles en Wallonie

A Ottignies, près d’1 déclaration d’impôt sur 5 mentionne des revenus inférieurs à 10.000€ par an.

Quelle est la commune qui concentre le plus de faibles revenus en Wallonie ? Dans l’imaginaire collectif, le Brabant wallon est une terre de riches. Pour s’en apercevoir, il suffit de sillonner les avenues de certaines communes comme Lasne, où grosses voitures et baraques luxueuses sont légion.

Pourtant, Lasne est la seconde commune de Wallonie comptabilisant le plus de faibles revenus, après Ottignies-Louvain-la-Neuve. En 2020, selon l’office de statistique belge Statbel, 17% des déclarations fiscales de la cité étudiante enregistrées auprès du SPF Finances déclaraient des revenus inférieurs à 10.000€ par an.

« Ces gens ne vivent pas tous avec 10.000€ par an »

Si le constat est surprenant, comparaison ne vaut pas raison. « Ces gens ne vivent pas tous avec moins de 10.000€ par an. Ce sont des étudiants qui vivent en kot et n’ont pas beaucoup de revenus, ou des personnes seules, qui remplissent donc une déclaration individuelle. Sans oublier que certains touchent aussi des revenus d’intégration et des allocations familiales, qui n’apparaissent pas dans la déclaration d’impôt », décrypte François Ghesquiere, chargé de recherche au sein de l’Iweps, l’institut statistique wallon. Et Lasne ? « Un chef d’entreprise qui y habite devra uniquement déclarer sa rémunération, pas les dividendes et investissements qui gonflent son revenu réel », déclare Edoardo Traversa, professeur de droit fiscal à l’UCLouvain. Les hommes mentent, mais pas les chiffres ?

Pour rappel, la période des déclarations d’impôt est ouverte depuis le 26 avril. Le délai pour introduire votre déclaration en ligne sur Tax-on-web est le 15 juillet 2023. Si vous avez des revenus spécifiques (revenus d’indépendant ou revenus professionnels étrangers), alors vous bénéficiez d’un délai supplémentaire. Dans ce cas-là, vous avez jusqu’au 18 octobre 2023. D’ici là, vous pouvez procéder à une estimation des impôts que vous devrez payer pour l’année 2022, en vous rendant sur la plateforme Tax-Calc. A noter que l’outil pour la déclaration 2023 ne sera pas opérationnel avant la fin mai, indique le SPF Finances sur son site web.