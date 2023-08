Sécheresse: après les fortes pluies de juillet, vers un retour à la normale

Depuis la dernière réunion de la Cellule le 27 juillet, des précipitations abondantes ont été observées partout en Wallonie.

Après un scénario très sec fin juillet, la Wallonie se trouve désormais dans une situation de sécheresse normale à la faveur des pluies recueillies ces dernières semaines, indique la Cellule d’expertise sécheresse du Centre régional de crise de Wallonie jeudi.

Depuis la dernière réunion de la Cellule le 27 juillet, des précipitations abondantes ont été observées partout en Wallonie, avec une importance particulière dans l’est et le sud. Les zones qui ont recueilli le moins de précipitations sont, elles, situées dans le nord-ouest, principalement dans les provinces de Hainaut et du Brabant wallon. Le maximum de précipitations a été relevé à la Croix-Scaille, dans le bassin de la Meuse amont, avec 227,6 mm de pluie. Le minimum a été observé à Mouscron, dans le bassin de l’Escaut-Lys, avec 50,4 mm.

Pluies: les réserves en surface et sous la terre en profitent

En surface, les barrages-réservoirs ont largement bénéficié de ces pluies et les autorités observent ainsi une remontée significative des niveaux des lacs. Les réserves sont désormais confortables, tout comme les débits des cours d’eau. Du point de vue souterrain, le niveau des nappes superficielles a légèrement augmenté et indique parfois un niveau au-dessus des années sèches précédentes. A plus large échelle temporelle, le niveau piézométrique décroit toutefois toujours lentement.

Le Centre régional de crise de Wallonie continue de surveiller la situation et convoquera la Cellule d’expertise sécheresse afin de réaliser un nouveau point le 30 août. La situation pourrait s’infléchir de nouveau au vu du retour possible à une météo plus estivale, avertissent les autorités.

Au nord du pays, la Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) a également enregistré une hausse du niveau des eaux souterraines dans toute la Flandre au mois de juillet, avec des niveaux normaux à très élevés pour cette période enregistrés dans 79 % des sites de surveillance.