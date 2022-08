Namur durcit le ton face à la mendicité croissante et de plus en plus agressive

La police de Namur va renforcer ses contrôles face à la mendicité croissante et de plus en plus agressive, a indiqué vendredi le bourgmestre de la capitale wallonne, Maxime Prévot (Les Engagés).

Depuis le début de l’année, une centaine de mendiants ont été identifiés sur le territoire communal et de plus en plus « érigent l’irrespect en mode de vie », a-t-il expliqué.

« 724 informations à la police ont donné lieu à 587 interventions qui, elles-mêmes, ont débouché sur plusieurs dizaines de procès verbaux. Plus de trois quarts des doléances citoyennes ont un rapport avec une présence indésirable sur la voie publique, devant un commerce, dans le sas d’une banque ou dans un sas d’immeuble », a-t-il ajouté, insistant sur la crainte générée par la situation chez les personnes âgées.

« Manger un bout sur une terrasse sans être dérangé devient un défi« M.Prévot

En outre, la moitié des procès verbaux ont été rédigés pour des faits d’ivresse sur la voie publique et la majorité des interventions policières (76%) se font en journée, dès 08h00.

« Manger un bout sur une terrasse sans être dérangé devient un défi. Descendre ou remonter les axes commerciaux sans être interpellé ou quitter la gare sans passer par un péage humain également », a encore regretté le bourgmestre, qui reçoit de plus en plus de plaintes de citoyens en quête de tranquillité et de sécurité.

M. Prévot dénonce aussi la recrudescence de la mendicité organisée avec une possible traite d’êtres humains. Cela, tout en rappelant que le règlement général de police tolère la mendicité passive, sans agressivité, exercée en dehors de la présence d’enfants et réalisée dans des lieux non dérangeants.

Dans ce contexte, la police va accroître sa présence dans les lieux majoritairement impactés par la mendicité agressive. Le bourgmestre entend notamment veiller à mettre fin à toute obstruction publique des lieux résidentiels ou commerciaux. Des contrôles stricts viseront aussi le respect des distances prévues dans le règlement général de police concernant les sas de banques.

Parallèlement, les actions s’intéresseront à la mendicité aux carrefours ainsi qu’aux comportements agressifs aux terrasses et sur les trottoirs.

« Une attention particulière sera aussi portée aux chiens des mendiants dans une optique de bien-être animal, avec l’appui de la Croix Bleue, pouvant au besoin mener à la saisie administrative des chiens agressifs ou ceux de mendiants agressifs », a encore assuré Maxime Prévot, insistant sur les sanctions administratives qui pourraient en découler.

« Les contrôles à la gare, pour ceux qui y viennent depuis d’autres villes pour repartir le soir même, seront également renforcés. Parallèlement, l’opportunité de compléter notre règlement général de police, notamment pour éviter la présence gênante devant les commerces, va également être évaluée », a-t-il conclu.