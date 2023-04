Les radars tronçons font des dégâts en Wallonie: plus d’1 million d’excès de vitesse en 2022

En 2022, 1.1 million de PV pour excès de vitesse ont été constatés en Wallonie. Un record.

En 2022, 1,1 million de procès-verbaux ont été dressés pour excès de vitesse en Wallonie, un record et une hausse de 30% par rapport à 2021. Le nombre de verbalisations traitées par les services techniques (CRT) du centre Perex a doublé depuis 2019, selon les chiffres fournis par le CRT et relayés par Sudinfo.

Cette hausse est essentiellement due au déploiement de radars tronçons fédéraux puisque ceux-ci ont flashé à eux seuls 368.189 voitures, contre à peine 10.000 en 2021. De quoi un peu moins solliciter les radars mobiles de la police fédérale qui se sont actionnés 258.010 fois en Wallonie contre près de 320.000 fois en 2021.

Les radars fixes de la police fédérale ne sont également plus trop utilisés, à moins que ce ne soit les automobilistes qui commencent à mieux connaître leur emplacement. Ces boîtiers n’ont plus flashé qu’à 2.606 reprises en 2022 contre encore 35.070 en 2019. « Les contrôles de la vitesse ne sont pas une fin en soi mais un moyen d’améliorer notre sécurité routière. (…) Il ne s’agit pas de faire de la répression mais de la prévention et de faire respecter les règles. Et n’oublions jamais que pour un conducteur en infraction, il y en a 9 qui respectent les limitations », a indiqué le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet.