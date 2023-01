Le ministre wallon des Pouvoirs locaux et deux bourgmestres menacés de mort

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, a fait l’objet d’une menace de mort, de même que deux bourgmestres, rapportent lundi les titres Sudinfo. L’affaire est prise au sérieux et une enquête est en cours pour identifier l’auteur.

« Il s’agit d’un courrier adressé à la commune de Bastogne, que Benoît Lutgen (bourgmestre de Bastogne, NdlR) m’a relayé », confirme Christophe Collignon dans les quotidiens. L’auteur, toujours anonyme, veut s’opposer à la fusion annoncée des communes de Bastogne et Bertogne. Les menaces visent également l’actuel et l’ancien bourgmestre de Bertogne.

Dans sa lettre manuscrite, la personne profère des menaces précises, affirme être bien équipée en armes et bien connaître les trois personnes visées de même que leurs habitudes. « On franchit une ligne, là, ce n’est plus une lettre de mécontentement« , reprend M. Collignon. « Même si c’est très différent des mafieux, ça reste un courrier menaçant ».