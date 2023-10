Le greffier Frédéric Janssens exclu du Parlement wallon

Le Parlement wallon a pris la décision d’exclure son ancen greffier Frédéric Janssens après plusieurs mois de procédure disciplinaire le concernant.

Le bureau du Parlement wallon a pris la décision, lors d’un vote à bulletin secret, d’exclure Frédéric Janssens, le greffier qui avait déjà été suspendu depuis septembre 2022.. Les raisons de cette décision n’ont pas été rendues publiques.

M. Janssens a toutefois la possibilité de déposer un recours contre la décision. « Afin de respecter strictement la procédure, les membres du Bureau du Parlement ne feront aucune communication sur ce dossier », précise le communiqué de Jean Bourtembourg, l’avocat du Parlement de Wallonie..

Frédéric Janssens était suspendu depuis la mi-septembre 2022, dans la foulée de révélations sur l’explosion des dépenses du parlement. Plusieurs plaintes pour harcèlement ont également été déposées à son encontre. En mars, sa suspension – initialement prononcée pour six mois – avait été prolongée de six mois supplémentaire et assortie d’une retenue de traitement égale à 20% de la rémunération en espèces dont il bénéficie. Ses avantages en nature, dont une voiture de fonction, avaient également été supprimés.

Réaction de Frédéric Janssens

Dans un communiqué auprès de l’agence Belga, M. Janssens dit « s’étonner » de la « lourde sanction » proposée. « Le Bureau du Parlement (a) choisi de ne pas attendre l’issue d’enquêtes judiciaires qu’il a lui-même souhaitées et qu’il a invoquées pour justifier la prolongation de ma suspension », souligne l’ancien greffier.

« Il est à espérer que le document écrit qui me parviendra dans les prochains jours me permettra de comprendre la motivation de la décision du Bureau pour ce qui excède des considérations politiciennes. En fonction du contenu de la décision, je prendrai attitude quant à un éventuel recours », conclut M. Janssens.