La Wallonie débloque 30 millions pour les infrastructures endommagées par les inondations

Le gouvernement wallon a débloqué, mercredi, une enveloppe de 30,22 millions d’euros HTVA pour des travaux de réparation des infrastructures endommagées par les inondations de juillet 2021.

Il s’agit d’une nouvelle tranche du budget total de 177,5 millions d’euros prévu à cet effet dans le plan de relance wallon.

Les travaux, qui seront menés par le SPW Mobilité et Infrastructures, concerneront tant le réseau dit structurant géré par la Sofico que le réseau non structurant.

Ce sont les bassins d’orage qui se taillent la part du lion avec 25,7 millions d’euros accordés à la Sofico et 1,3 million pour le réseau non structurant. Les bâtiments du SPW MI (districts, régies, maisons éclusières et maisons de garde) bénéficieront quant à eux de 870.000 euros tandis que 1,6 million d’euros sera consacré à la route de Sprimont. Enfin, 375.000 euros iront aux radars du tunnel de Cointe et 315.000 euros aux murs anti-bruit sur l’autoroute A602 à Chênée et Angleur.

Certains chantiers pourront démarrer dès 2022, d’autres à partir de 2023. Ils s’étaleront jusqu’en 2025.