Deux cours d’eau en phase d’alerte de crue en Wallonie

La Basse Semois et la Vierre et leurs affluents sont toujours en phase d’alerte de crue mardi matin, selon la dernière mise à jour du portail Hydrométrie du service public wallon (SPW). L’Our est repassée en pré-alerte.

Les débits restent élevés en raison des fortes précipitations tombées ces derniers jours.

Dans le sud du pays, une série d’autres cours d’eau restent en phase de pré-alerte tels la Haute Meuse amont et aval et l’Ourthe supérieure et ses affluents dont les niveaux sont orientés à la hausse.

Pour le reste du territoire, la situation est en phase de stabilisation ou normalisée.