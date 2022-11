Chantiers du parlement de Wallonie: l’explosion des factures débattues ce lundi

Deux chantiers du parlement wallon voient leurs factures s’envoler. Le Bureau élargi du parlement de Wallonie en discute ce lundi.

C’est ce lundi que les débats commencent, au Bureau du parlement de Wallonie, sur l’explosion des coûts liés à la construction d’une Maison des parlementaires wallons à Namur, à proximité du siège de l’assemblée. Nos confrères du Soir le révélaient ce samedi: officiellement, le coût total du projet était estimé à 10 millions d’euros. Aujourd’hui, la facture totale est estimée à 46,112 millions après étude du maître d’ouvrage. Une facture qui coûte donc quatre fois plus cher que prévu. Une augmentation de la facture est également constatée sur un tunnel qui relie le nouveau parking du Grognon et le parlement. On parle ici d’un coût de 3,043 millions au lieu de 982.187 euros.

Les rapports officiels commandés par Jean-Claude Marcourt (PS), le président du parlement, pour faire la lumière sur ces dépenses exédentaires seront présentés ce lundi en Bureau élargi où siègent les chefs de groupes de la majorité comme de l’opposition (Engagés et PTB), en plus du président et des vice-présidents PS, MR et Ecolo. Ils ont été rédigés par l’entreprise AT Osborne avec le soutien des services du greffe. Dans le dossier, c’est le greffier du parlement, Frédéric Janssens, qui est pointé du doigt. Il était compétent pour agir au nom du Parlement. Le député Manu Disabato (Ecolo) qui est l’un des cinq membres du Bureau a déjà annoncé la couleur ce lundi au Soir: « J’ai une demande prioritaire, il faut lancer une procédure disciplinaire à l’encontre du greffier ».

Le parlement s’est déjà justifié dans un communiqué. Il évoque plusieurs raisons conjoncturelles comme l’augmentation du coût des matériaux, l’évolution du chantier et l’indexation.