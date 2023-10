Budget wallon: « L’action parlementaire est bafouée, ce n’est pas un exercice sérieux »

Les Engagés se sont montrés très critiques face à la présentation du budget wallon pour 2024 en commission du Parlement wallon.

La présentation succincte du budget wallon en commission du parlement régional, lundi, a tourné au bras de fer entre le MR et Les Engagés, particulièrement remontés contre « la tambouille budgétaire » de l’exécutif.

Parmi les griefs des centristes, les conditions dans lesquelles le parlement doit travailler figurent en bonne place. « Vous nous demandez de réagir à des chiffres que vous nous livrez en direct« , a ainsi regretté le chef de file du parti au parlement wallon, François Desquesnes. « L’action parlementaire est bafouée. Ce délitement du contrôle démocratique n’est pas acceptable », a renchéri André Antoine.

« Quelle complaisance de comparer l’initial 2023 et celui de 2024 », a-t-il par ailleurs ajouté. « Si l’on comparait l’initial 2024 avec l’ajustement du printemps dernier, l’amélioration du solde brut à financer ne serait que de 10 millions d’euros », a-t-il précisé. « On est très loin d’un budget vérité. On spécule sur le rythme des dépenses et sur notre capacité d’emprunt qui est déjà largement réduite. Ce n’est pas un exercice sérieux« , a encore dénoncé le député des Engagés en s’interrogeant également sur la teneur concrète des 500 millions d’euros d’efforts structurels – depuis 2022 – annoncés par le gouvernement, dimanche, au terme de son conclave.

Budget wallon: la réaction du MR

« J’ai lu votre président – Maxime Prévot, ndlr – qui dit qu’il faut réhabiliter l’intelligence de la nuance en politique. Quand je vois comment vous défendez votre propos aujourd’hui, on n’en a pas la même conception », leur a répondu le ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont (MR). Lors du débat, ce dernier a notamment plaidé pour le développement « d’une culture de l’évaluation des politiques publiques. On a un objectif; on fixe une politique qui doit permettre d’atteindre cet objectif. Si ce n’est pas le cas, il faut changer de politique », a-t-il estimé.

Dimanche, le gouvernement wallon a présenté son budget 2024, basé sur un solde brut à financer de 2,976 milliards d’euros, en amélioration de 165 millions par rapport à l’initial 2023; un solde de financement SEC de 2,209 milliards, à comparer aux 2,577 milliards de l’année passée et des dépenses courantes- hors dépenses liées à la relance, au covid, aux inondations, à la guerre en Ukraine et à l’énergie – en équilibre.