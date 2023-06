Ajustement budgétaire wallon: Philippe Henry (Ecolo) au centre des interrogations

L’ajustement budgétaire wallon devrait être voté ce vendredi en commission du Budget du parlement régional. Mais avant de passer au vote, les parlementaires y réentendront le ministre wallon de l’Energie et de la Mobilité, l’Ecolo Philippe Henry, convoqué « pour une seconde session » par Les Engagés.

Nous avons été très moyennement convaincus par les réponses du ministre Henry lors de sa propre commission en début de semaine. Plus précisément, il nous a répondu mais pouvons-nous le croire? En le reconvoquant en commission du Budget, nous le confrontons à son collègue Adrien Dolimont (le ministre wallon MR du Budget, ndlr) », explique le chef de groupe des centristes au parlement régional, François Desquesnes.

Dans la ligne de mire des Engagés, le désinvestissement – à hauteur de 50 millions d’euros – dans l’entretien des routes régionales. « Philippe Henry nous dit qu’il allait réinjecter 40 millions d’euros pour 2023 et 2024 et que le sujet serait discuté au gouvernement. Mais sur quoi portent ces discussions et un accord a-t-il été passé sur ce montant complémentaire? » », s’interroge le député centriste.

Ce dernier s’inquiète également des derniers développements relatifs au tram de Liège. « Le MoU (Memorandum of understanding) parle de 79 millions d’euros supplémentaires alors que le ministre, en commission, a évoqué la somme de 54 millions d’euros. Comment s’explique cette différence? Et a-t-on toutes les garanties que l’accord ne détricote pas le partenariat public-privé, ce qui pourrait conduire à une requalification des sommes en dette wallonne? », poursuit François Desquesnes.

Enfin, la question des bornes de recharge électriques suscite elle aussi la perplexité des Engagés. « Ils n’en sont nulle part: le gouvernement annonce désormais 6.000 points de rechargement mais aucun n’a encore été réalisé. Plus de 2 millions ont été prévus pour des bornes sur des parkings privés et là aussi, rien n’avance, tout comme pour les super-chargeurs. Avec Philippe Henry, c’est vraiment le zéro pointé en termes de concrétisation », assène encore le député. En reconvoquant le ministre, Les Engagés espèrent « des réponses précises et surtout des engagements face à ces enjeux qui sont loin d’être anecdotiques », conclut François Desquesnes.