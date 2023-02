100 communes vont recevoir jusqu’à 6000€ pour investir dans le commerce local

Le gouvernement wallon a validé jeudi une liste de 100 villes et communes de Wallonie qui pourront bénéficier du dispositif pour soutenir leurs commerces locaux.

Selon le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus (MR), le gouvernement de Wallonie a fait de la « redynamisation des centralités » une priorité. Dans le viseur du dispositif « Objectif Proximité »: les nombreuses cellules vides en Wallonie (17,2 %), et en particulier dans les centres-villes et villages dont la santé commerciale « est vitale pour la vie économique de notre Région ».

Sur les 262 villes et communes wallonnes, 104 se sont inscrites à l’appel à projets et 100 ont été retenues. Celles-ci pourront soutenir leur commerce local au travers d’une prime à l’installation ou au développement d’activité. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la continuité des mécanismes « Creashop-villes » et « Creashop-plus » mis en place dans 53 villes et communes de Wallonie et qui ont été évalués positivement.

« Objectif proximité » comprend deux évolutions significatives: il est ouvert à toute la Wallonie et il n’est plus uniquement accessible aux porteurs de projets souhaitant s’installer dans une cellule vide, mais aussi aux commerçants établis qui souhaitent réorienter substantiellement leur activité.

« La prime versée aux candidats correspond à 60% des dépenses éligibles pour un montant maximum de 6.000€. Dans le contexte d’explosion des coûts de l’énergie, certains investissements visant à améliorer la performance énergétique des commerces candidats pourront être éligibles à la prime. L’objectif est de relancer de nouvelles activités, dynamiques, créatives, innovantes et attirantes, afin de rebooster l’attractivité dans les centres urbains et ruraux« , communique le gouvernement wallon.