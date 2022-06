Vent du Nord de Pierre Havaux : Jan Jambon veut en finir avec le Pacte culturel (chronique)

Le ministre-président du gouvernement flamand juge la Commission nationale permanente du Pacte culturel obsolète. Il appelle le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) à envisager la liquidation de cet organe fondé en 1973.



Mon premier est un pacte culturel scellé voici un demi-siècle, converti en loi en 1973 et qui résiste étonnamment à l’usure du temps.

Mon deuxième est une Commission nationale permanente, gardienne de son respect.

Mon troisième est un dispositif voué à protéger les minorités idéologiques et philosophiques au nord et au sud du pays, imaginé au temps où le poids catholique en Flandre et l’emprise laïque au sud étaient tels qu’ils faisaient craindre des abus de pouvoir.

Mon tout dégage un petit côté belgicain qui déplaît à certains, notamment au ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), qui appelle à en finir avec cette relique d’un autre âge, quand sonnera l’heure de la prochaine réforme de l’Etat.

Pour en arriver là, il suffit de trouver un prétexte. En l’ occurrence, des bisbrouilles internes à propos des coûts de fonctionnement de l’institution, qui font suite à d’autres incidents communautairement chargés. A première vue, rien de potentiellement fatal à la survie de cette Commission nationale du pacte culturel, habituée à opérer dans une grande discrétion, si ce n’ est que le malaise ambiant tombe à pic pour être monté en épingle par ceux qui rêvent de liquider un de ces cénacles où francophones et néerlandophones font jeu égal et se parlent, examinent et tranchent encore en commun dossiers ou plaintes.

Alors, lorsque le Vlaams Belang se fait un devoir de porter l’affaire sous le nez du chef du gouvernement flamand au Parlement, Jan Jambon ne peut que lui donner raison: «Les problèmes actuels se situent dans le prolongement des conflits latents depuis longtemps entre les groupes linguistiques au sein de la commission. Peu ou pas de dossiers en cours, on peut effectivement s’interroger sur son utilité.» Autant tirer la prise, conclut donc le ministre-président, qui suggère de procéder en deux temps: avant de pouvoir déchirer la loi fédérale du pacte culturel et de démanteler la commission qui va avec, pour transférer la compétence aux Communautés – ce qui suppose une révision de la Constitution – aidons sans tarder l’organe à retrouver un modus vivendi en le scindant en deux chambres linguistiques avec une répartition des moyens budgétaires en fonction de la charge de travail de chaque chambre.

Pas la peine d’ameuter pour cela une conférence interministérielle où se concertent régulièrement représentants francophones et néerlandophones des gouvernements, Jan Jambon préfère sonder le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), par voie épistolaire à ce stade, avant un échange de vive voix dès que l’occasion se présentera. Le chef du gouvernement fédéral n’a pas encore fourni sa réponse mais a déjà livré sa vision de la chose à la députée fédérale Vlaams Belang Barbara Pas: pas question de s’immiscer dans la popote interne d’un organe indépendant, «il appartient au législateur de faire les choix nécessaires quant à l’organisation et à la structure de la Commission du pacte culturel».

Une certitude: moins déchirante et moins lourde de conséquences qu’une scission de BHV, cette partition-ci n’ empêchera pas la Belgique de continuer à tourner, quoique de moins en moins rond. Pour Jan Jambon, c’est déjà bon.