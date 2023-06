Un Youtubeur divulgue les noms d’organisateurs du baptême de Sanda Dia

La nuit dernière, le YouTubeur flamand Nathan Vandergunst – plus connu sous le nom d’Acid – a diffusé une vidéo où il partageait les noms, photos et professions de membres de Reuzegom (KuLeuven), le cercle estudiantin qui a organisé le baptême de Sanda Dia, un étudiant âgé de 20 ans. La vidéo a été supprimée par YouTube.

Vendredi dernier, la cour d’appel d’Anvers a acquitté les 18 prévenus, membres du cercle estudiantin Reuzegom, d’administration de substances nuisibles et de négligence coupable envers Sanda Dia. Ils ont cependant été condamnés à 200 à 300 heures de travaux d’intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal.

Le 5 décembre 2018, le cercle Reuzegom avait organisé une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia et deux autres bleus. L’activité avait débuté à Louvain et s’était poursuivie dans un chalet à Vorselaar, où la victime avait dû rester plusieurs heures dans un puits glacé. L’état de santé du jeune homme s’était nettement dégradé après avoir ingurgité de l’alcool et de l’huile de poisson. La victime était décédée deux jours plus tard à l’hôpital.

Des centaines de milliers de vues

« Aujourd’hui, une vidéo spéciale : nous allons dénoncer des gens », lance Nathan Vandergunst (alias Acid) au début de la vidéo. Le YouTubeur divulgue alors les noms, les photos et les professions de quatre membres de Reuzegom. La vidéo atteint rapidement des centaines de milliers de vues, mais est retirée par YouTube en raison de la « politique de YouTube en matière de harcèlement et de contenu offensant ».

Acid (Nathan Vandergunst) – Belga

Walter Damen, l’avocat d’un des accusés, a réagi à la vidéo sur les ondes de la VRT. « Des gens qui n’étaient pas présents dans la salle d’audience, qui n’ont pas suivi le procès, qui n’y ont pas passé des jours, qui n’ont pas ressenti l’émotion et qui n’ont pas vu la déclaration? Et après, ils veulent jouer au juge et crier que le verdict est injuste », s’est-il indigné.

Nathan Vandergunst, qui compte 528 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, a défendu la vidéo, supprimée depuis, sur Instagram. « Quand le droit n’est plus synonyme de justice, les citoyens ont le droit de savoir qui seront leurs futurs politiciens, juges ou dentistes ». (NDLR : les membres de Reuzegom sont considérés par certains comme la future « élite » de la société)

Le youtubeur n’est pas le premier à divulguer les noms des membres du cercle estudiantin. Tant sur TikTok que sur Twitter, les noms des membres de Reuzegom impliqués circulaient déjà, souvent accompagnés d’une photo. Sur TikTok, il y a même eu des montages vidéo entiers avec des images d’actualité et des photos privées.

Acid mentionne dans la vidéo la profession de certaines des personnes impliquées et des membres de leur famille. Un restaurant anversois dont le nom était mentionné dans la vidéo a reçu des critiques négatives sur Google toute la matinée.