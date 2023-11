Pollution aux PFAS: des analyses de sang supplémentaires en Flandre

Des analyses de sang vont être sollicitées auprès de populations résidant sur le territoire de sites contaminés en Flandre, a fait savoir la ministre flamande du Bien-être Hilde Crevits.

Les localités de Beringen (Limbourg) et de Renaix (Flandre orientale) sont notamment citées. Des recherches vont également être menées afin de déterminer s’il faut prélever des échantillons ailleurs en Flandre.

Le sang des riverains n’était analysé jusqu’ici que pour les personnes vivant à proximité de l’entreprise 3M à Zwijndrecht (province d’Anvers). Des quantités anormalement élevées de PFAS (substances per et polyfluoroalkylées) ont en effet été retrouvées au cours de travaux effectués à proximité de l’usine chimique. Aujourd’hui, d’autres lieux vont être ciblés, notamment des zones situées aux abords de casernes de pompiers, de sites industriels ou d’incinérateurs. Beringen et Renaix figurent déjà sur la liste car des pollutions y ont été constatées.

Une étude devra déterminer quels sont les autres endroits qui devraient être concernés par ce genre d’analyses. Une fois les zones délimitées, un laboratoire spécialisé sera désigné afin de réaliser les prélèvements sanguins auprès de la population. Les personnes concernées recevront également un questionnaire détaillé qui permettra de mieux cerner l’impact de la problématique des PFAS sur le bien-être mental des gens. « Nous observons que les gens s’inquiètent parfois de la présence de PFAS dans leur corps. Nous allons déployer un effort supplémentaire dans la mesure des PFAS dans le sang afin d’avoir une meilleure approche scientifique. Nous pourrons alors déterminer une certaine valeur standard au sein de la population flamande et recenser les zones contaminées qui demandent une attention supplémentaire », commente Mme Crevits.