Logement social: nouvelles restrictions d’accès pour stimuler l’emploi en Flandre

Le gouvernement flamand a décidé d’instaurer des restrictions d’accès aux logements sociaux, dans l’objectif de « stimuler » les personnes à trouver un emploi. Une priorité sera accordée aux personnes qui travaillent pour ces logement sociaux.

Les personnes au travail accéderont prioritairement à un logement social à partir de 2025, a décidé le gouvernement flamand. Les locataires bénéficiant d’un emploi pourront en outre toucher une prime de 2.500 euros, rapporte mardi le quotidien Het Laatste Nieuws.

Près de la moitié des occupants d’habitations sociales aptes au travail ne sont pas actifs sur le marché de l’emploi. Le ministre régional du Logement, Matthias Diependaele (N-VA), a reçu le feu vert du gouvernement flamand pour instaurer des restrictions d’accès aux logements sociaux, dans l’objectif de « stimuler » ces personnes à trouver un emploi.

Un ou une candidate qui travaille accédera ainsi prioritairement à un logement soumis à un tarif social à partir du 1er janvier 2025. Selon M. Diependaele, le système actuel décourage la recherche d’un emploi parce que les personnes bénéficiant d’un tel logement peuvent voir leur loyer augmenter si leurs revenus s’accroissent.

Le gouvernement flamand veut en outre récompenser les locataires au travail en leur réservant une prime de transition pouvant atteindre 2.500 euros nets. Cette prime sera directement versée sur leur compte au moment où ils passeront du marché locatif social au privé. Le ministre nationaliste flamand veut par ailleurs en finir avec les baux « à vie » des logements sociaux.

Dès 2025, chaque logement social pourra être mis en location pour une durée maximale de neuf ans. Les personnes dont les revenus seraient supérieurs à la limite fixée pourraient donc, passé ce délai, perdre leur droit à ces habitations à loyer modéré.

Logement social: « Les plus vulnérables sont exclus »

« En attachant des conditions supplémentaires à la location d’un logement social, les plus vulnérables sont exclus », affirme la Plate-forme flamande des locataires (VHP), pour qui « c’est le monde à l’envers« . « Le logement social devrait être une solution pour trouver la tranquillité d’esprit et remodeler sa vie. Sans solution de logement durable, les personnes vulnérables ne peuvent pas aller de l’avant« . La VHP fait remarquer que si les travailleurs sont prioritaires, d’autres ne pourront pas prétendre à un logement. Ils devront alors compter sur le marché locatif privé, où il est extrêmement difficile de trouver un logement abordable et de qualité.

L’année dernière, plus de 176 000 candidats locataires étaient sur la liste d’attente pour un logement social. « Au lieu d’imposer des conditions supplémentaires et de rendre la vie plus difficile aux locataires sociaux, il faudrait créer davantage de logements sociaux », affirme la Plate-forme flamande des locataires. « Ces dernières années, pratiquement aucun logement social n’a été construit. Le ministre Diependaele est en train de dépouiller complètement la location sociale ».

Groen s’oppose aux nouvelles mesures

Le parti d’opposition Groen est également mécontent des nouvelles mesures. « Au cours de cette législature, le ministre n’a utilisé qu’une partie du budget prévu pour la construction et la rénovation de logements sociaux », déclare le député flamand An Moerenhout (Groen). « Au lieu de redistribuer la pénurie, le ministre ferait mieux de consacrer son temps et son énergie à la construction et à la rénovation de davantage de logements sociaux ».

Selon les Verts, la construction de davantage de logements sociaux est la solution à la crise du logement et à l’augmentation de la pauvreté sur le marché locatif. « Le ministre Diependaele devrait mieux guider et encourager les villes et les municipalités à construire des logements sociaux », a déclaré M. Moerenhout.