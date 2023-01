Le Vlaams Belang premier parti en 2024: le risque du chaos

« Supposons que le VB et la N-VA puissent former une majorité : je trouve étrange qu’il n’y ait pas plus d’inquiétude à ce sujet ». Le sociologue Luc Huyse craint des événements similaires à ceux du Capitole en Flandre.

Le contexte fait tout, Luc Huyse en est convaincu. Le sociologue, âgé de 85 ans, ne jure que par la compréhension de l’histoire et des développements internationaux, même lorsqu’il s’agit de parler de la Belgique ou de la Flandre où le Vlaams Belang est le premier parti dans les intentions de vote. Regarder la politique d’aujourd’hui « depuis le rétroviseur », comme il le dit, est sa marque de fabrique. Et ce qu’il voit le met profondément mal à l’aise.

« J’ai été très choqué par ce qui s’est passé à la Chambre des représentants des États-Unis au début du mois. J’ai suivi en direct les quinze tours de scrutin qui ont permis d’élire Kevin McCarthy comme nouveau speaker. A peine vingt républicains radicaux ont pris le contrôle d’une fraction de pas moins de 222 élus. Moins de 10 % ont pris les rênes d’un parti bien établi et, pour beaucoup d’Américains, encore très respectable. Ces 10 % sont inflexibles, d’extrême droite, et visent délibérément le chaos. Ils ont exercé, et continueront d’exercer, une forte pression non seulement sur leur parti, mais aussi sur l’ensemble du système politique américain à la Chambre. »

Vous craignez que ce qui s’est passé aux États-Unis ne se reproduise bientôt dans la rue de la Loi ou, mieux, sur la place des Martyrs ?

Luc Huyse: Il y a en Flandre un parti d’extrême droite fort et intransigeant. Selon les sondages, il pourrait disposer d’au moins un quart des sièges au Parlement flamand d’ici 2024. Si le VB devient effectivement le plus grand parti en Flandre, l’initiative de former un nouveau gouvernement flamand reviendra de toute façon à ce parti.

Lors du dernier sondage, en décembre 2022, le VB a obtenu 25,5 % et la N-VA 22 %.

(sèchement) Une coalition qui obtient 47 % des voix a plus de la moitié des sièges. Supposons que le VB et la N-VA puissent former une majorité : je trouve étrange qu’il n’y ait pas plus d’inquiétude à ce sujet. Comme si nous n’osions pas affronter cette question et la réponse probable. Mais c’est le scénario le plus plausible pour le moment.

Que pourrait-il se passer ?

Laissons libre cours à nos pensées et faisons de cette histoire une histoire hypothétique. Le président du VB, Tom Van Grieken, ne cherchera pas dans ses propres rangs un nouveau ministre-président, mais offrira le titre à la N-VA. Le président de la N-VA, Bart De Wever, refusera à nouveau le poste pour lui-même. Le nouveau chef du gouvernement flamand sera donc un personnage faible, à la Jan Jambon. Alors, est-ce que ce sera notre Kevin McCarthy ? Un ministre-président qui sera soumis à une pression constante de la part du VB, qui pousse à l’instabilité politique, voire au chaos ? Réalisez bien qu’en période de chaos, tout devient possible.

Surtout l’imprévisible.

Le sous-titre du site web du Washington Post contient un avertissement clair : « La démocratie meurt dans l’obscurité ». Les ténèbres entreront-elles aussi dans notre pays ? Il n’y aura pas de big bang, mais les ténèbres entreront sournoisement et par étapes. Il y a une accoutumance qui s’installe. Je le vois et l’entends tous les jours autour de moi: ce ne sera « pas si grave » après les élections de 2024. Et l’indignation face à ce qui pourrait arriver s’estompe. Ils n’ont rien vu venir aux États-Unis non plus, jusqu’à ce que Donald Trump soit soudain élu président.

Soudain, nous avons découvert que l’ancien président George W. Bush était un modéré, voire un républicain exemplaire.

Pourtant, en tant que président, Bush était entouré de partisans de la droite dure, tels que le vice-président Dick Cheney, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld et une clique de néoconservateurs. Aujourd’hui, nous cherchons du réconfort auprès de figures dont nous nous méfiions encore en 2000. Cheney parce qu’il soutient sa fille Liz, effectivement une adversaire résolue de Trump au sein du parti républicain. Et Bush parce qu’il a voté pour Joe Biden. (rires)

Vous vous méfiez déjà ce qu’il peut se passer après les élections de 2024.

On essaie de me rassurer en arguant que Tom Van Grieken n’a pas encore fait de déclarations qui devraient susciter la panique. Mais qu’en est-il de Dries Van Langenhove, qui assaille la jeunesse avec ses plans extrêmes ? Bien sûr, Van Grieken ne dira pas textuellement qu’il veut installer en Flandre une marionnette à la Kevin McCarthy, mais il espère sûrement que le VB pourra s’installer dans la même position confortable au Parlement flamand que ces 20 républicains radicaux à la Chambre américaine. Ils peuvent semer le chaos à tout moment et aussi souvent qu’ils le souhaitent. Alors l’impensable peut se produire. Dans son excellent ouvrage intitulé De la tyrannie: Vingt leçons du XXᵉ siècle, l’historien Timothy Snyder décrit comment une démocratie doit se protéger, pour ne pas glisser vers un régime non démocratique, voire autoritaire. L’avertissement numéro 17 dit : « Attention aux mots dangereux ». On les entend et on les lit trop souvent chez nous aussi. « Les journalistes apportent des informations trompeuses ». « Les universitaires sont des critiques déguisés ». « Les juges sont déconnectés de la réalité « . « Les avocats mènent une guérilla avec des procédures ». « Les organisations de défense des droits de l’homme sont des fondamentalistes ». Bien sûr, si cela devient le langage dominant, la voie est grande ouverte à toutes sortes de radicalités.

Ça peut toujours être plus dur, et pire. Le politicien d’extrême droite néerlandais Gideon van Meijeren (Forum pour la démocratie) espère un mouvement révolutionnaire de citoyens qui occuperont un jour la Chambre basse jusqu’à ce que le gouvernement cède, et « espère que cela se fera sans morts ».

De toute façon, cela ressemble beaucoup à une variante haguenoise de l’occupation désastreuse du Capitole américain. Des protestations ont eu lieu aux Pays-Bas contre ces déclarations, mais le calme est vite revenu. Ou comment l’accoutumance crée une pente glissante.

Le sociologue Mark Elchardus pense qu’il est nécessaire d’impliquer le Vlaams Belang dans la gouvernance, notamment parce que ce parti extrémiste fera alors partie du système. Cela réduirait immédiatement le danger potentiel pour la démocratie émanant d’un tel parti. Elchardus fait référence à la France : les gens craignaient autrefois le pire lorsque le Front national livrait le maire dans des villes comme Orange. Maintenant, ça arrive tout le temps. Et la France est toujours une démocratie, et un État de droit.

(secoue la tête) Oubliez ça. Regardez encore Kevin McCarthy. Appliquer le diagnostic et les médicaments d’Elchardus aux États-Unis ne vous mènera nulle part. C’est ainsi que vous transformez ce qui est une fiction aujourd’hui en réalité demain. Dans notre scénario hypothétique, le VB peut bloquer le pays à tout moment. Et comment la N-VA réagira-t-elle alors ? A mon avis, les risques ne sont pas inexistants que la N-VA soit menacée par un deuxième scénario Volksunie, menant à une scission de ce parti. Une autre source possible de chaos.

Bien sûr, le VB et la N-VA ne sont pas à blâmer car ils ont chacun obtenu plus de 20 % des voix. En 2014, le VB avait à peine 5 % et se battait avec le seuil électoral. En Flandre, ce sont les trois « partis politiques classiques » qui ont fait fuir leurs électeurs, pour ainsi dire.

C’est vrai. La domination des trois partis classiques a plus d’un siècle. Elle a commencé dans tout le pays avec les premières élections au suffrage universel uninominal en 1919. Un bon siècle plus tard, en 2019, les chrétiens-démocrates, libéraux et socialistes n’ont obtenu ensemble que 38,6 % des voix. Pendant des décennies, les chrétiens-démocrates ont atteint ce score par leurs propres moyens. Dirigé par Wilfried Martens, le CVP a même atteint 44 % dans la partie flamande du pays lors des élections législatives de 1977.

C’est pourquoi, en Flandre, de plus en plus de voix appellent à un réarrangement du centre politique. Les partis centristes se transforment en nains anémiques et se ressemblent de plus en plus.

L’appel à un remaniement du paysage des partis remonte à plus d’un demi-siècle. La première tentative, et la plus ambitieuse, a eu lieu de 1968 à 1972. Le mouvement de jeunesse du CVP – qui comprend des figures de proue comme Wilfried Martens et Jean-Luc Dehaene, futurs premiers ministres – exigeait un front progressiste avec les socialistes. Au niveau politique des partis, mais aussi par une fusion des syndicats et des caisses d’assurance maladie. L’enseignement libre et l’enseignement public devaient devenir ensemble des écoles communautaires. Wilfried Martens et Léo Collard, le président du BSP, ont fait des affaires ensemble en Flandre et en Wallonie. Mais l’establishment chrétien-démocrate a réagi de manière particulièrement sournoise : il a confié à Wilfried Martens la présidence du parti en 1972. Adieu, formation d’un front. Ensuite, Dehaene a fait remarquer – je l’entends encore le dire – que « l’habit fait le moine ». Depuis lors, le remaniement a refait surface comme remède avec une certaine régularité. Sans succès.

Les partis centristes sont usés. L’écrivain Stefan Hertmans, autrefois candidat sur une liste locale rouge-verte, a déclaré à Trends que nous avions besoin « d’un grand et nouveau parti du centre ».

Dites-moi : pourquoi toutes ces tentatives de créer un nouveau grand parti de masse ont-elles échoué ? On aurait un mantra qui se répète constamment. Prenez la récente manœuvre de Rik Torfs. Le 29 septembre 2022, il a déclaré sur Radio 2 : « Je n’ai aucune intention de retourner en politique, mais je dois admettre que parfois ça me démange ». Car, dit-il, un nouveau mouvement centriste crédible est nécessaire. Mais, précise-t-il, il est prématuré de dire maintenant que je me représenterais aux élections. Bien que j’y pense et que j’en parle à plusieurs personnes ». Le 17 octobre 2009, treize ans et trois mois plus tôt, il avait déclaré dans une interview à un journal : « J’envisage de proposer une initiative surprenante avec quelques personnes, qui n’ont jamais été impliquées dans la politique, mais qui ont une valeur sociale,. Être candidat en fait partie ». Du poisson frais aujourd’hui ?

Certains partis retroussent leurs manches. Conner Rousseau veut transformer le Vooruit en une association électorale contrôlée centralement. Il est en train de construire un parti classique avec toutes sortes de structures, de départements et de secrétariats provinciaux pour en faire une machine à faire parler d’elle et à gagner des voix.

Il n’est pas le seul. Les partis sont en train de devenir des entreprises, pour ainsi dire. Ils se défendent sur les marchés électoraux avec une technologie commerciale. L’idéologie est secondaire, car pour la plupart, le service d’étude est devenu un service de communication glorifié. Séduire les électeurs, et non les persuader, est essentiel. Ils n’aimeront peut-être pas l’entendre, mais les partis centristes sont en train de copier la métamorphose que les organisations piliers ont connue à partir de la fin des années 1980. Ils ont ensuite réussi à se transformer en ce que j’ai appelé des « groupes politiques » dans De politiek voorbij (1987) : des acteurs interconnectés de la société civile et du marché électoral. Et avec les citoyens comme clients. Les partis politiques y parviendront-ils également ? Bien sûr, ils bénéficient toujours des subventions gouvernementales très généreuses en tant qu’assurance-vie. Cela peut payer un bon nombre de messages séduisants sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.

La communication n’est pas seulement centrale en politique. C’est presque le moteur de notre époque.

Elle va bientôt modifier profondément les relations entre les citoyens et les hommes politiques et leurs politiques. Il y a quelques générations qui arrivent qui ont été servies en permanence, dans toutes les couches sociales, de messages et de promesses très personnalisés. Il en va de même en politique. Mais dans une démocratie comme la nôtre, un citoyen isolé est un citoyen vulnérable : les gens doivent être en mesure d’exercer collectivement une influence. Cela nécessite des compétences qui, malheureusement, s’évaporent. En science politique, on porte une grande attention aux conséquences possibles pour les jeunes citoyens. Jusqu’à présent, nous avons surtout parlé des cohortes politiques en fonction de l’âge. En effet, en vieillissant, beaucoup changent d’opinion et de comportement politique. Mais maintenant, un autre type est en train de se développer. Les jeunes, soumis à un bombardement incessant de communication politique personnalisée, risquent de figer leurs opinions et leurs comportements actuels. Aurons-nous bientôt une nouvelle génération qui ne pourra s’insurger politiquement? Les tiktokeurs contribueront-ils bientôt à faire dérailler la démocratie ? C’est la question fondamentale.

Quelle est votre réponse?

Les sociologues sont très doués pour prédire le passé. Peut-être existe-t-il encore des endroits où des jeunes, à peine visibles pour l’instant, travaillent à une alternative. C’est dans la fêlure du système politique que naît le renouveau.

Les fêlures grandissent certainement. Aux alentours du Nouvel An, non seulement des policiers, mais aussi des pompiers et des ambulanciers ont été attaqués par des jeunes, parfois après avoir été délibérément pris en embuscade.

Du côté progressiste, il vaut mieux arrêter de dire à chaque fois que ces jeunes font ça parce qu’ils sont marginalisés. Nous avons dépassé ce stade du diagnostic. Si c’était vraiment le cas, la solution serait évidente, non ? Maintenant, nous pouvons seulement nous demander : « Que devons-nous faire avec ça ? ». Parce que cette évolution engendre le chaos dans les villes.

Dans ce contexte chaotique, il faut apparemment faire preuve de « fermeté ». La N-VA y pourvoit en promouvant pleinement l' »identité flamande » – voir la série télévisée très discutée Het verhaal van Vlaanderen.

La construction d’une nation est incroyablement compliquée en termes de faisabilité sociale. Revenons 65 ans en arrière. Wilfried Martens était encore à l’université lorsqu’il a lancé sa campagne pour l’Algemeen Beschaafd Nederlands (NDLR l’ancien nom donné au néerlandais standard). Parce que « la langue, c’est tout le monde ». En tant qu’étudiant, il a mené la lutte pour la création d’une journée flamande à l’exposition universelle de 1958, afin de mettre la Flandre sur la carte du monde. Dans les années 1980, la Volksunie, par l’intermédiaire d’Hugo Schiltz, prêche le développement d’une conscience nationale à part entière. C’est ainsi que cet appel résonne depuis des décennies, aujourd’hui de la gorge de Bart De Wever, Jan Jambon et Ben Weyts. Elle met en évidence la stagnation totale de leur quête. Comment voulez-vous que quelqu’un se sente flamand ? Vous ne le faites certainement pas en imposant cette identité d’en haut, par exemple par le biais des programmes scolaires ? Cela ne peut se faire que par le biais de la vie vécue ? C’est pourquoi je ne m’inquiète pas du danger éventuel d’un canon flamand ou d’une série télévisée comme Het verhaal van Vlaanderen. Je ne partage pas cette crainte. Pensez-vous vraiment que le canon ou cette émission de télévision auront un impact profond sur la pensée des jeunes d’aujourd’hui ? Mes petits-enfants s’en moquent totalement.

Et pourtant. Ceux qui s’emparent de l’histoire définissent souvent le présent, ou tentent de le faire en tout cas.

Laissez-moi vous donner un exemple, quitte à tirer sur le Flamand avec un canon. Il y a dix ans, un livre a été publié, Transitional Justice and Memory in Europe 1945-2013, qui comparait la collaboration et ses sanctions pour 12 pays. Nulle part ailleurs qu’en Flandre, on n’a réussi à transformer les auteurs de crimes en victimes de façon aussi massive et aussi longue. Ce n’était possible qu’ici. Par exemple, il a fallu plus de 70 ans pour qu’une écluse portant le nom d’un bourgmestre de guerre douteux change de nom. Il y a encore des rues Cyriel Verschaeve dans ce pays. Au 20e siècle, il n’y a vraiment rien qui ait marqué l’identité flamande plus que la collaboration et la soi-disant répression.