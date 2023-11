Le nombre de naissances chute en Flandre (infographie)

Après un rebond du nombre de naissances en 2021, la natalité a de nouveau reculé l’an dernier, en Flandre, révèle le rapport annuel du Centre d’épidémiologie périnatale (SPE). En 2022, 61.872 nouveau-nés ont vu le jour.

Bien que le taux de natalité soit reparti à la hausse en 2021, augmentant de 4,2% par rapport à 2020, le nombre de naissances a diminué de 7,9% entre 2013 et 2022, en Flandre, passant de 67.191 à 61.872. En 2022, il est retombé au même niveau qu’en 2020.

Il apparaît, en outre, que le nombre de mères en surpoids et obèses poursuit sa progression. Au début de la grossesse, plus de quatre femmes flamandes sur dix ont un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 25. Plus de 26% d’entre elles sont en surpoids et près de 16% sont obèses. Selon le rapport, la proportion de mères en surpoids augmente « à une vitesse alarmante », passant de 34% en 2013 à 42% en 2022.

Lire aussi | La hausse du nombre de femmes enceintes obèses inquiète les médecins

Les femmes dont l’IMC est trop élevé pendant la grossesse courent un risque nettement plus important de développer du diabète ou de l’hypertension, mais aussi de subir une césarienne, souligne le rapport. Par conséquent, la proportion de mères atteintes de diabète est passée de plus de 3% en 2013 à près de 9% en 2022. L’amélioration du dépistage et du diagnostic peut, toutefois, jouer un rôle dans cette augmentation.

Enfin, la diminution du nombre d’épisiotomies lors d’accouchements par voie basse, également appelées « coupures », est une tendance positive qui se poursuit depuis plusieurs années. En 2022, l’acte chirurgical était encore pratiqué dans 32% des accouchements par voie basse, contre 52% en 2013.