« Le gouvernement flamand ne fait pas mieux que la Vivaldi »: pourquoi Bart Somers démissionne au pire moment

Bart Somers (Open Vld), vice-président flamand et ministre des Affaires intérieures, démissionne pour remettre son écharpe de bourgmestre à Malines. Figure de proue des libéraux, il en aurait ras-le-bol du surplace dans le dossier azote. Il est remplacé par Gwendolyn Rutten, qui réalise un come-back surprenant.

L’Open Vld va de démission en démission. Celle du vice-président flamand et ministre des Affaires intérieures Bart Somers intervient deux semaines seulement après celle de l’ex-ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. Si le second a quitté son poste après la responsabilité avérée d’un magistrat dans l’attentat terroriste qui a touché Bruxelles, le premier surprend davantage par son annonce.

Kiezen voor Mechelen en voor vernieuwing. pic.twitter.com/utDHk4vwbh — Bart Somers (@BartSomers) November 6, 2023

Une bombe postée sur X (anciennement Twitter) par Bart Somers lundi soir, via un communiqué, et partiellement désamorcée ce mardi matin, lors d’une conférence de presse. Il explique quitter son poste de ministre flamand pour reprendre celui de bourgmestre de Malines, « par amour pour sa ville » et pour accélérer le renouvellement d’un Open Vld en état de mort clinique.

Une décision qu’il aurait déjà prise cet été, et qui étonne moins que son timing. « On savait qu’il quitterait ses fonctions avant la fin de la législature, analyse le directeur général du Crisp Jean Faniel. Mais si cette annonce survient maintenant, c’est peut-être en raison des tensions vives qui agitent l’Open Vld depuis la nomination de Paul Van Tigchelt comme ministre de la Justice ».

Bart Somers en a ras-le-bol du dossier azote

D’autres estiment que Bart Somers fuit le gouvernement flamand, qui est bloqué sur la question des émissions d’azote. Sur le plateau de Terzake, le président de la N-VA Bart De Wever a réagi à l’annonce. « Nous avons travaillé pendant 3 ans au dossier de l’azote avec Somers comme vice-président. Maintenant, nous espérons être dans la dernière ligne droite. Qu’il y ait maintenant un changement, ça arrive au pire moment ».

"We hebben 3 jaar gewerkt aan het stikstofdossier met Somers als viceminister-president. Nu zitten we hopelijk in de laatste rechte lijn. Net nu een wissel, dat kan niet slechter uitkomen."@Bart_DeWever reageert op het ontslag van Vlaams minister Bart Somers #terzaketv pic.twitter.com/2uYgqYG5yN — Terzake (@terzaketv) November 6, 2023

Jean Faniel rejoint Bart De Wever sur ce point. « Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement flamand, qui est empêtré dans le dossier de l’azote. Dans cette saga, Bart Somers était celui qui cherchait des compromis à toutes ces questions techniques. Peut-être qu’il en avait marre de ces négociations à rallonge la nuit et les weekends, pour un dossier qui n’avançait pas. Le problème, c’est qu’il entrait dans un moment de vérité d’après la presse flamande… ». Pour Dave Sinardet, on peut assimiler la démission de l’homme politique à un ras-le-bol des négociations autour du stikstofdossier. « Il était le trait d’union entre le CD&V et la N-VA sur la question de l’azote ».

« Le gouvernement flamand n’a pas fait mieux que la Vivaldi »

Bart De Wever aime bien critiquer le gouvernement fédéral, mais le gouvernement flamand est aussi en difficulté

En choisissant de quitter la scène nationale pour revenir à l’échelon local, le bourgmestre de Malines fait passer ses propres intérêts et ceux de son parti avant ceux d’un gouvernement flamand qui risque de tomber en affaires courantes. Si la N-VA affectionne de critiquer la Vivaldi et son incompétence, le politologue qui enseigne à la VUB dégaine : « Il est clair que le gouvernement flamand n’a pas mieux fait que le gouvernement fédéral. Aucune réforme impactante n’a été menée, la crise sanitaire a été moins bien gérée et les disputes entre partenaires – comme sur la question des allocations familiales – n’ont pas cessé d’exister ». Mais le gouvernement mené par Jan Jambon profite de la moindre attention médiatique dont il fait l’objet.

« L’Open Vld peut utiliser le poste de Bart Somers comme plateforme de lancement pour présenter de nouvelles têtes » Dave Sinardet (VUB)

Gwendolyn Rutten succède à Bart Somers

Après la déception de ne pas accéder au poste de ministre de la Justice, Gwendolyn Rutten rebondit en succédant à Bart Somers au gouvernement flamand © Belga

Avec la démission de Bart Somers, l’opération de renouvellement au sein de l’Open Vld semble bel et bien amorcée. « Le parti peut utiliser le poste de ministre flamand comme plateforme de lancement pour présenter de nouvelles têtes », estime Dave Sinardet. Après le tollé suscité par la nomination de Paul Van Tigchelt, vers qui se tournera le top du parti libéral flamand ? Nos deux interlocuteurs évoquent plusieurs pistes.

Selon les informations de nos confrères de la VRT, l’Open Vld a choisi Gwendolyn Rutten pour reprendre le poste de Bart Somers. L’ancienne présidente des bleus foncés, actuelle députée flamande, connait bien le dossier azote. Le parti libéral flamand devrait officialiser l’information lors d’une conférence de presse à 20h ce mardi soir. D’après la VRT, seule l’actuelle présidente du Sénat Stephanie D’Hose était encore en lice pour succéder à Bart Somers.