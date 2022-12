La Flandre interdit les préaccords électoraux aux élections locales

Le gouvernement flamand veut mettre fin à la pratique des pré-accords électoraux lors des scrutins locaux en introduisant un acte type pour la nomination du bourgmestre et des échevins qui ne sera pas publié avant le jour des élections.

« Les nominations déjà signées avant les scrutins ne seront plus valables, seul l’acte type ayant encore valeur juridique. Il ne sera donc plus possible de conclure des préaccords contraignants« , a expliqué vendredi le ministre des Affaires intérieures, Bart Somers.

L’acte type sera obligatoire dès les élections communales de 2024. « Ce sera alors le résultat des élections et non l’accord préliminaire qui déterminera qui siègera dans la coalition, et c’est ainsi que ça doit fonctionner », a poursuivi le ministre régional.