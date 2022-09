Faut-il indexer les allocations familiales? Le débat fait rage en Flandre

De nouvelles mesures de soutien aux ménages et aux entreprises devaient être présentées ce lundi dans le nord du pays. Ce ne fut finalement pas le cas. Un dossier coince.

Le président du CD&V Sammy Mahdi a défendu, ce lundi soir auprès de nos confrères flamands de VTM, la position de son parti dans la crise qui frappe le gouvernement flamand, concernant la liaison des allocations familiales au coût de la vie. « Il y a des moments dans la vie où c’est si fondamental qu’il faut tirer une ligne rouge », a-t-il affirmé.

À la mi-journée, le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) n’a pas pu présenter devant le Parlement la traditionnelle « Déclaration de septembre », exercice durant lequel il aurait dû expliquer les grandes lignes du budget 2023 et d’un train de mesures de soutien aux ménages et aux entreprises touchés par la crise des prix de l’énergie. Après de longues journées de négociations entre les trois partis de la coalition (N-VA, CD&V et Open Vld), Jan Jambon a dû constater l’absence d’accord et reporter sa déclaration, subissant au passage les critiques véhémentes de l’opposition. L’une des principales pierres d’achoppement est la liaison du « Groeipakket », un ensemble de mesures contenant les ex-allocations familiales, à l’inflation galopante.

En place depuis juin à peine, le nouveau président du CD&V Sammy Mahdi va dans le sens contraire que ses partenaires de majorité. Son parti veut non seulement revenir sur la réduction – de 2% à 1% – de l’indexation du montant de base des allocations, mais aussi coupler les montants de base à l’indice santé, afin de le faire évoluer avec l’inflation. La N-VA et l’Open Vld jugent cette indexation trop coûteuse et veulent limiter l’effort aux ménages les plus vulnérables, via les suppléments sociaux.

Accord d’ici jeudi?

Les négociations reprendront ce mardi, avec l’objectif d’aboutir jeudi. Pour Sammy Mahdi, les allocations familiales doivent être relevées pour toutes les familles. « Je pense que nous pouvons faire les deux choses en même temps: investir dans les suppléments sociaux et faire en sorte que la classe moyenne au sens large soit aidée également. Il y a des moyens pour ça ». M. Mahdi se dit persuadé que le gouvernement flamand trouvera une solution. Il a souligné le « ton constructif » du ministre-président Jambon en début d’après-midi au Parlement, et considère que la famille moyenne en Flandre ne serait pas aidée si le CD&V quittait le gouvernement.